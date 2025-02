Na SP 14 slovenskih smučarjev, med njimi pet mladih upov

V torek se začenja svetovno prvenstvo v alpskem smučanju v Avstriji, na katerem bo Slovenijo zastopalo 14 tekmovalcev. Reprezentanca je sestavljena iz kombinacija izkušenih ter mladostnih tekmovalcev in tekmovalk, ki se zavedajo, da je zastopati Slovenijo na takšnem tekmovanju čast in ponos, sporočajo s Smučarske zveze Slovenije.

"Starejši izmed njih so karierne uspehe že dosegali na največjih tekmovanjih, zato bodo tudi za zgled mlajšim. Čeprav slednji še nimajo izdatnih izkušenj s tovrstnih prvenstev pa bodo krstne nastopa obogatili z borbenostjo in željo po dokazovanju," so še zapisali v sporočilu za javnost na Smučarski zvezi Slovenije.

Slovenski smučarji na SP Saalbach 2025:



Moška reprezentanca:

1. Miha Hrobat – smuk, superveleslalom

2. Žan Kranjec – veleslalom, slalom

3. Martin Čater – smuk, superveleslalom, ekipna paralelna

4. Nejc Naraločnik – smuk, superveleslalom, ekipna kombinacija

5. Rok Ažnoh – smuk, superveleslalom

6. Miha Oserban – veleslalom, slalom, ekipna kombinacija

7. Anže Gartner – ekipna paralelna



Ženska reprezentanca:

1. Ilka Štuhec – smuk, superveleslalom, ekipna kombinacija

2. Andreja Slokar – veleslalom, slalom, ekipna kombinacija

3. Ana Bucik Jogan – veleslalom, slalom

4. Neja Dvornik – veleslalom, slalom

5. Lila Lapanja – slalom

6. Nika Tomšič – ekipna paralelna

7. Taja Prešern – ekipna paralelna

V moški ekipi je sedem smučarjev, ki so v tej zimi že dokazali, da se lahko kosajo z najboljšimi. Miha Hrobat in Žan Kranjec se redno uvrščata v prvo deseterico. Največ izkušenj ima Martin Čater, Nejc Naraločnik je še brez točk v svetovnem pokalu. Sedem bo tudi smučark. Ilka Štuhec iz preteklih tekmovanj ve kako se spopasti s pritiskom in kaj mora narediti, da na strmini pride do začrtanega cilja. Tekmovalke v tehničnih disciplinah, Andreja Slokar, Ana Bucik Jogan, Neja Dvornik in debitantka za Slovenijo na velikih tekmovanjih Lila Lapanja so več mesecev čakale na začetek svetovnega prvenstva, da bi znova nakazale, da je vrh svetovnega alpskega smučanja na dosegu njihovih rok.

Nika Tomšič Foto: Aleš Fevžer Svoj delež k skupnemu cilju in uspehu bodo prispevali tudi bolj sveži obrazi v reprezentanci, katerim ne manjka mladostniške energije. Taja Prešern, Nika Tomšič, Miha Oserban, Rok Ažnoh in Anže Gartner bodo nabirali dragocene izkušnje, ki jim bodo v nadaljevanju njihove športne poti prišle še kako prav.

Reprezentanco vodi izkušeni, nekdanji alpski smučar Rene Mlekuž, ki je v svoji karieri na svetovnih prvenstvih nastopil šestkrat, od tega se je podpisal pod dve vrhunski slalomski uvrstitvi med najboljšo deseterico.