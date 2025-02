Dvaindvajsetletni Rok Ažnoh je osvojil svoje prve stopničke v konkurenci evropskega pokala, in to v dveh disciplinah. Stopnjevanje forme na tekmah nižje ravni je dobra napoved za člansko svetovno prvenstvo v Saalbachu. Tekme so bile konec minulega tedna od četrtka do sobote. Ažnoh je v četrtek osvojil drugo mesto na smuku, naslednji dan je bil na še enem smuku 11., sobotni superveleslalom pa je končal na stopničkah.

Na tekmi majhnih razlik je zaostal zgolj 21 stotink za Nemcem Maximilianom Schwarzem. Med Nemca in Slovenca se je vrinil Švicar Cristophe Torrent, ki je za zmagovalcem zaostal dve stotinki. "Še en super rezultat. Točno to, po kar smo prišli v Francijo. Dosežen je cilj male odprave, ki je prišla v Francijo. Tu sem bil že četrti dve leti nazaj in sem vedel, da mi teren ustreza," je dejal mladi tekmovalec.

"Na tekmi je bilo dosti vetra, tako da je bil start večkrat prestavljen. Ob prihodu v cilj sem sicer zmajal z glavo, saj vožnja ni bila v celoti super. Zgornji del je bil, česar sem se zavedal. Ko sem za pet stotink prevzel vodstvo, sem bil kar malce šokiran. Vedel pa sem, da to ni to, saj sem zgoraj izgubil skoraj sekundo. Prehitela sta me še dva tekmovalca. Zaostanek je bil zelo majhen in zelo napeta tekma. Do želenega rezultata sem prišel tudi zato, ker sem po napakah zgoraj v naslednjih dveh tretjinah proge več tvegal," je še pojasnil Ažnoh.