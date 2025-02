V Garmisch-Partenkirchu so organizatorji tudi danes odpovedali trening smuka za svetovni pokal alpskih smučarjev. V petek je bil odpovedan že prvi trening, tako da je posledično odpovedana tudi nedeljska tekma na progi Kandahar, poroča avstrijska tiskovna agencija Apa.

"Zaradi trenutnih vetrovnih razmer in vztrajne megle na progi je današnji drugi trening smuka odpovedan. Na žalost to pomeni, da jutrišnja tekma smuka ne bo izvedena," so prireditelji zapisali na družbenem omrežju X.

Smuk v nemškem zimsko-športnem središču bi morala biti zadnja preizkušnja svetovnega pokala pred svetovnim prvenstvom v Saalbachu.

