Zrinka Ljutić razred zase, Andreja Slokar med deseterico in pred Mikaelo Shiffrin

Alpske smučarke so se v Courchevelu v Franciji pomerile še na zadnjem slalomu pred svetovnim prvenstvom, ki se bo začelo v torek. Še tretjič v sezoni je s konkurenco pometla Hrvatica Zrinka Ljutić, do točk svetovnega pokala so se prebile tri Slovenke, najboljša med njimi pa je bila Andreja Slokar na devetem mestu. Tik za Ajdovko se je uvrstila povratnica po poškodbi, Američanka Mikaela Shiffrin.

Zrinka Ljutić je po zmagoslavjih v Semmeringu in Kranjski Gori še tretjič v sezoni stopila na najvišjo stopničko odra za zmagovalke na slalomski tekmi svetovnega pokala v tej zimi. Vodila je že po prvi vožnji in v finalu odlično opravila z že močno načeto progo. Tokrat je za sekundo in 26 stotink premagala Švedinjo Saro Hector in z 1,28 Nemko Leno Dürr. Avstrijka Katharina Liensberger, tretja po prvi vožnji, se je prebila na četrto mesto, medtem ko je po prvem teku drugouvrščena Švicarka Wendy Holdener v finalu odstopila.

Najboljši slalomski izid sezone se je nasmihal tudi danes najboljši Slovenki Andreji Slokar. Ajdovka je v prvi vožnji zasedla šesto mesto, v finalu pa se ji je na načeti progi zgodila napaka, s smučko je pri enem od količkov zadela luknjo ter izgubila nekaj ritma in časa, a se je rešila brez odstopa. Na drugi progi je imela tako zgolj 21. čas in je zdrsnila na končno deveto mesto (+ 2,00). Tik za Slokar se je uvrstila povratnica v svetovni pokal, Američanka Mikaela Shiffrin, ki je bila sicer po prvi vožnji mesto pred Slovenko.

Shiffrin se je tako uspešno, a vendarle malce previdno zadržano vrnila v svetovni pokal po poškodbi, ki jo je staknila 30. novembra lani na veleslalomu v Killingtonu. Tam je grdo padla, nato pa zaradi težav in zapletov z vbodno rano v predel trebuha prestala dolgo pot okrevanja.

Do točk svetovnega pokala sta se prebili še dve Slovenki, Neja Dvornik je tekmo končala na 17. mestu, Ana Bucik Jogan pa je bila 21. Na startu je bila danes še Lila Lapajna, ki pa je odstopila že v prvi vožnji.

To je bila zadnja preizkušnja za alpske smučarke pred svetovnim prvenstvom, ki se bo v Saalbachu začelo v torek z mešano ekipno paralelno tekmo.

Courchevel, slalom, drugi tek v živo: 1. Zrinka Ljutić (Hrv) 1:45,06

2. Sara Hector (Šve) 1:46,32

3. Lena Dürr (Nem) 1:46,34

4. Katharina Liensberger (Avt) 1:46,50

5. Camille Rast (Švi) 1:46,52

6. Lara Colturi (Alb) 1:46,54

7. Melanie Meillard (Švi) 1:46,73

8. Katharina Huber (Avt) 1:46,94

9. Andreja Slokar (Slo) 1:47,06

10. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:47,10

11. Katharina Truppe (Avt) 1:47,13

12. Hanna Aronsson Elfman (Šve) 1:47,18

13. Ali Nullmeyer (Kan) 1:47,33

14. Marion Chevrier (Fra) 1:47,49

15. Martina Peterlini (Ita) 1:47,64

16. Lisa Hörhager (Avt) 1:47,67

17. Neja Dvornik (Slo) 1:47,81

18. Marie Lamure (Fra) 1:47,86

19. Mina Fürst Holtmann (Nor) 1:47,97

20. Aline Höpli (Švi) 1:48,01

21. Ana Bucik Jogan (Slo) 1:48,18

22. Lara Della Mea (Ita) 1:48,26

23. Thea Louise Stjernesund (Nor) 1:48,61

24. Anna Swenn Larsson (Šve) 1:48,84

25. Eliane Christen (Švi) 1:48,93 Odstop: Marta Rossetti (Ita), Vera Tschurtschenthaler (Ita), Katharina Gallhuber (Avt), Estelle Alphand (Šve), Wendy Holdener (Švi)

