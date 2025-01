Nesrečni Alexis Pinturault ne more razumeti, niti sprejeti

Ob fotografiji, ki je nastala kmalu po padcu, je zapisal, da je težko razumeti, analizirati in sprejeti, kaj se mu je zgodilo, zraven pa naštel še poškodbe, ki so mu zaprle vrata na svetovno prvenstvo v avstrijskem Saalbachu, ki se začne 4. februarja. Pinturault, ki se je to sezono vrnil po strgani križni vezi iz lanskega Wengna, si je zlomil kost na desni nogi in poškodoval še meniskus.

Direktor moških tekmovanj v svetovnem pokalu Markus Waldner je, kot ga navaja francoska tiskovna agencija AFP, napovedal, da morajo z organizatorji, trenerji in vso smučarsko industrijo najti način, kako zmanjšati število padcev in predvsem hudih poškodb, ki se letos vrstijo ena za drugo.

