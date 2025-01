Haugan vodi, na ledu in dežju navdušil tudi Brazilec

Clement Noel je dobil tri slalome v tej zimi. Foto: Reuters Na treh od prvih sedmih moških slalomov v tej sezoni svetovnega pokala je zmagal Francoz Clement Noël, tri so dobili Norvežani Henrik Kristoffersen, Timon Haugan in Atle Lie Mcgrath, v Madonni di Campiglio pa je osmega januarja za manjše presenečenje poskrbel Bolgar Albert Popov.

V Kitzbühlu je tekmovalce pričakal povsem poledenela proga. Prvi slalomski odstop sezone se je zgodil Kristoffersenu, ki je bil po sedmih slalomih vodilnih v skupnem seštevku discipline. Na ledu je običajno izvrsten Meillard, a je v prvi vožnji naredil preveč napak in visoko zaostal za Hauganom (+1,91), ki je s številko ena odsmučal brez večjih napak. Norvežanu sta se sprva približala samo Francoza: mladi Steven Amiez (+0,07), ki še nima zmage v svetovnem pokalu, ter veteran Noel (+0,30). Nato so pogoji postali samo še težji, saj je začelo še deževati. To pa ni ustavilo Norvežana oziroma Brazilca Lucasa Braathna. S številko 15 je bil po tretjini proge celo najhitrejši, v cilju pa 25 stotink za rojakom.

Kitzbühel, slalom (m), v živo:



1. Timon Haugan (Nor) 51,29

2. Steven Amiez (Fra) +0,07

3. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) +0,25

4. Clement Noël (Fra) +0,30

5. Tanguy Nef (Švi) +0,49

6. Marco Schwarz (Avt) +0,64

7. Daniel Yule (Švi) +0,65

8. Manuel Feller (Avt) +0,74

9. Linus Strasser (Nem) +0,76

10. Atle Lie McGrath (Nor) +0,81

Odstop: Henrik Kristoffersen (Nor), Michael Matt (Avt),Tijan Marovt (Slo)

Lucas Pinheiro Braathen se je s številko 15 v prvi vožnji prebil na tretje mesto. Foto: Guliverimage

Haugan na klasičnem slalomu v Kitzbühlu, s katerim se bo sklenilo tradicionalno tekmovanje za pokal Hahnemkamm, lovi svojega prvega zlatega gamsa in denarno nagrado v višini 100.000 švicarskih frankov (105.000 evrov).

Tijan Marovt ostaja brez prvih točk

Prva vožnja je bila usodna za edinega Slovenca na tekmi, Tijan Marovt tako tudi na svojem 31. nastopu v svetovnem pokalu ostaja brez prvih točk. Minuli konec tedna je izpustil slalom v Wengu, saj je Fis točke nabiral na tekmah nižjega ranga.

Na tem prizorišču na avstrijskem Tirolskem so Slovenci v zlati dobi slovenskega smučanja zbrali osem slalomskih uvrstitev na oder za zmagovalce, tudi dve zmagi, pod kateri sta se podpisala Bojan Križaj (1987) in Jure Košir (1999).