Ilka Štuhec sporoča, da ima še rezerve

Smukači se to soboto merijo na zloglasnem Streifu, alpske smučarke pa bodo četrtega od osmih smukov sezone odpeljale v Garmisch-Partenkirchnu (10.15). S številko osem je na štartu edina Slovenka Ilka Štuhec, ki je trenutno 12. smukačica sezone. To zimo je na smukih dosegla 10., 17. in nazadnje deveto mesto.

Ilka Štuhec je v Garmisch-Partenkirchnu uspešno opravila z obema treningoma, po petkovem, ko je bila 20., je povedala: "Popolnoma druge razmere kot na prvem treningu, saj je padal dež in je sedaj proga v odličnem stanju in smo lahko trenirali, kot se zagre. Sama imam takoj po štartu veliko rezerv, saj sem bila izven idealne linije in nisem nesla veliko hitrosti v ravnino. Srednji del je bil dober, le z malo daljšo linijo. Tudi v zadnjem delu sem šla malce preveč naokroglo. Plan za jutri je jasen. Ne glede na to, da je podlaga nemirna in temna vidljivost, vem kaj moram narediti. Še nekajkrat bom pogledala linije, v glavi ponovila idealne vožnje in jo nato poskusila prikazati na terenu."

Federica Brignone vodi v seštevku smuka. Foto: Guliverimage V seštevku discipline je trenutno vodilna Italijanka Federica Brignone, ki ima zmago in tretje mesto. Nastopila bo kot 13. po vrsti. Preostala dva smuka sta dobili Sofia Goggia in Cornelia Hütter. Po le dveh nastopih pa je na 17. mestu povratnica Lindsey Vonn. Štiridesetletna Američanka ni tekmovala pet let, a je bila nedavno v St. Antonu že šesta (na superveleslalomu pa celo četrta). Ima štartno številko 28.