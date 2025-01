Na štartni listi poškodovani Kriechmayr in dva Slovenca

Miha Hrobat Foto: Reuters Sobotni smuk bo tekma, od katere si slovenski tabor obeta največ. Miha Hrobat je vendarle po štirih od devetih smukov v tej zimi na četrtem mestu seštevka najhitrejše discipline. Dvakrat je bil že tretji. Manj uspešen je bil na štirih superveleslalomih, točke je osvojil samo s 16. mestom v Val Gardeni. Z 241 točkami je vodilni v superveleslalomskem seštevku Marco Odermatt. Na štirih tekmah pa smo dobili štiri različne zmagovalce, poleg Odermatta so slavili še Mattia Casse, Fredrik Möller in Franjo von Allmen.

Na štartni listi je s številko sedem tudi Vincent Kriechmayr, ki je grdo padel pred dnevi v Wengnu. Sprva se je govorilo, da je morda zanj celo konec sezone. Nategnil si je vez v desnem kolenu. Na treningih smuka v Kitzbühelu ni nastopil, je pa v četrtek treniral v Saalbachu, kjer bo februarja svetovno prvenstvo. Morda res nastopi na petkovem superveleslalomu.

Nemčija ima na štartu samo dva tekmovalca (Romed Baumann in Luis Vogt). Poškodbe njihovi reprezentanci ne prizanašajo, Jacob Schramm je utrpel pretres možganov, Felix Hacker pa si je ob padcu na sredinem treningu strgal kolenske vezi v obeh kolenih.

Kitzbühel, superveleslalom (M), štartna lista:



1. Lukas Feurstein (Avt)

2. Ryan Cochran-Siegle (ZDA)

3. Stefan Babinsky (Avt)

4. Daniel Hemetsberger (Avt)

5. Alexis Monney (Švi)

6. Niels Allegre (Fra)

7. Vincent Kriechmayer (Avt)

8. Marco Odermatt (Švi)

9. Franjo von Allmen (Švi)

10. Stefan Rogentin (Švi)

11. James Crawford (Kan)

12. Raphael Häser (Avt)

13. Cameron Alexander (Kan)

14. Mattia Casse (Ita)

15. Dominik Paris (Ita)

…

47. Miha Hrobat (Slo)

"Teoretično je Kitzbühel moj zadnji veliki cilj"

Marco Odermatt Foto: Reuters Vrhunec letošnjega Kitzbühela bo sobotni smuk, ko bo 27-letni Odermatt poskušal vendarle prvič dobiti to prestižno tekmo. "Teoretično je Kitzbühel moj zadnji veliki cilj. To sicer ne pomeni, da si ne želim osvojiti kolajn na prihajajočem svetovnem prvenstvu. Ampak smuka na Streifu še nisem dobil." Zlato kolajno ima z olimpijskih iger in dve s svetovnega prvenstva, trikrat je osvojil veliki kristalni globus in dobil že 43 tekem svetovnega pokala. Na smuku v Kitzbühelu je bil do zdaj trikrat na stopničkah, dvakrat drugi in enkrat tretji.