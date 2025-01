Brutalno: novi žrtvi, že več kot 30 manjkajočih smučarjev

Pred najboljšimi smukači na svetu je eden od vrhuncev zime – smuk za pokal Hahnenkamm v avstrijskem Kitzbühelu. Torkov trening je dobil Švicar Alexis Monney, sredinega pa Italijan Mattia Casse. Dogajanje so znova zaznamovali padci in dve novi resni poškodbi, ki si v zadnjih letih kar sledijo.

Miha Hrobat Foto: Reuters Na torkovem in sredinem treningu pred sobotnim smukom za svetovni pokal na progi Streif (v petek bo še superveleslalomom in v nedeljo slalom) je od Slovencev največ pokazal Miha Hrobat, ki je bil 18. oziroma 14. Tretji iz smuka v Wengnu in Beaver Creeku je trenutno s 172 točkami četrti najboljši smukač zime. V seštevku najhitrejše discipline sicer vodi branilec malega in velikega globusa, Švicar Marco Odermatt. Za Slovenijo bosta nastopila še Martin Čater in Nejc Naraločnik.

Dogajanje v Kitzbühelu je za zdaj v senci novih resnih poškodb. Sezone je konec za 25-letnega avstrijskega smučarja Felixa Hackerja. Vodilni v smukaškem seštevku evropskega pokala si je na drugem treningu strgal kolensko vez in poškodoval meniskus. Zatem je na skoku Seidlalm padel še leto starejši Nemec Jacob Schramm. Po prvih podatkih ima zapleteno poškodbo kolena. S proge so ju dvignili s helikopterjem in ju prepeljali v bolnišnico v St. Johannu.

Jacob Schramm Foto: Guliverimage Poškodbe v zadnjih letih smučarjem ne prizanašajo. Minuli konec tedna se je resno poškodoval avstrijski zvezdnik Vincent Kriechmayr. Trenutno na tekmah svetovnega pokala pogrešamo več kot 30 smučarjev, ki so se poškodovali v tej ali prejšnji sezoni. Med njimi so Cyprien Sarrazin, Mikaela Shiffrin, Marcel Hirscher, Petra Vlhova, Guglielmo Bosca, Aleksander Aamodt Kilde, Jasmine Flury, Gino Caviezel, Daniel Danklmaier, Stefanie Fleckenstein, Blaise Giezendanner, AJ Ginnis, Pietro Zazzi, Sebastian Holzmann, Raphael Haaser, Leona Popović, Urs Kryenbühl, Tommy Ford ...