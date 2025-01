Fantastičen dan za slovensko smučanje. Miha Hrobat je imel najprej čast odpreti legendarni smuk na znameniti progi Lauberhon v Wengnu. In svojo vožnjo je odpeljal v velikem slogu. Vse do švicarskega dvojca je sedel na rdečem stolu vodilnega, na koncu pa moral priznati premoč le dvema in se veselil tretjega mesta, najboljša slovenska uvrstitev v Wengnu. Od njega sta bila hitrejša domača matadorja Franjo von Allmen in Marco Odermatt, ki sta poskrbela za eksplozijo navdušenja. Zadnji je v velikem slogu prevzel vodstvo in prismučal do nove zmage.