V avstrijskem taboru upajo, da sezona, v kateri Avstrija tudi še gosti svetovno prvenstvo, zanj še ni izgubljena.

Triintridesetletnega Kriechmayrja, ki doslej še ni bil resneje poškodovan, je v v Wengnu v ostrem desnem ovinku pred ciljem potisnilo nazaj, izgubil je nadzor, padel in se zaletel v zaščitno ogrado. Nekaj časa je potreboval, da je sam ostal in na eni smuči odšel v ciljno areno, kjer so najprej poskrbeli za odrgnine po obrazu. Od tam so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Innsbruck, kjer so opravili magnetno resonanco in potrdili poškodbo kolena.