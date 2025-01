Po sobotnem domačem smukaškem zmagoslavju, za katerega je poskrbela Sofia Goggia, imajo italijanski navijači v Cortini d'Ampezzo tudi v nedeljo vnovič razlog za veselje. Frederica Brignone je izvrstno opravila z vožnjo in je vknjižila 31. zmago v svetovnem pokalu. Edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec si je prismučala 2,37 zaostanka in ni bila zadovoljna s svojo vožnjo. Tik za njo je šla na progo Lindsey Vonn, ki je bila hitra, nato pa se ji je pripetila napaka in je padla.

V živo:, superveleslalom (ž): 1. Federica Brignone (Ita) 1:21.64

2. Lara Gut-Behrami (Švi) 0.58

3. Corinne Suter (Švi) +1.08

4. Elena Curtoni (Ita) 1.11

5. Ricarda Haaser (Avt) 1.14

6. Kajsa Vickhof Lie (Nor) 1.22

7. Sofia Goggia (Ita) 1.25

...

20. Ilka Štuhec (Slo) 2.37

Ilka Štuhec na superveleslalomih za svetovni pokal v aktualni sezoni še čaka na uvrstitev med najboljšo petnajsterico. Do zdaj je bila dvakrat 18. v St. Moritzu in St. Antonu. Na včerajšnjem smuku je z devetim mestom dosegla najboljšo uvrstitev sezone. Danes preboja v superG med najboljših petnajst ni dočakala, saj je na koncu osvojila 20. mesto.

Federica Brignone bo vknjižila 31. zmago v svetovnem pokalu. Foto: Reuters

Že po sobotni tekmi so bili najbolj zadovoljni domači navijači, saj je poleg Sofie Goggie na odru za zmagovalke stala tudi Federica Brignone, ki je bila tretja ter še prevzela vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala in smukaškem seštevku. Slednja je danes odpeljala izvrstno s superveleslalomsko progo in tekmice prehitela z lepo prednostjo ter si prismučala 31. zmago v svetovnem pokalu. Družbo na zmagovalnem odru sta ji delali Švicarki Lara Gut Behrami in Corinne Suter.

Lindsey Vonn, ki je padla na četrtkovem treningu, je bila dobro na poti in imela pri drugem merjenju četrti rezultat, nato pa je padla, a k sreči ni videti nič hujšega.

Lindsey Vonn je odstopila, vendar k sreči ni utrpela hujše poškodbe. Foto: Reuters