Boj Noela proti norveški falangi, Slovenija brez predstavnika

Po tem, ko sta bila petek in sobota v znamenju hitrih disciplin, slovenske ljubitelje alpskega smučanja pa je z izjemnim uspehom razveselil Miha Hrobat, se dogajanje v Wengnu seli na progo Männlichen, kjer bomo spremljali že sedmi slalom v sezoni. Tokrat prvič brez slovenske udeležbe, saj edinega slovenskega predstavnika, ki je v tej sezoni nastopal med elito v tej disciplini, Tijana Marovta, na vrhu strmine ne bo. Prva vožnja se bo začela ob 10.15, druga pa tri ure kasneje.

Največ uspehov v sezoni na slalomskih tekmah je zbral Francoz Clement Noel, ki je slavil kar trikrat. A vseeno ni vodilni v seštevku discipline, saj je bolj konstanten od njega Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je kljub le eni zmagi trenutno pri 35 točkah več od Francoza. Poleg omenjene dvojice sta letos na najvišji stopnički stala še Bolgar Albert Popov in Krstoffersenov rojak Timon Haugan.

Poleg omenjenih bodo zagotovo štrene v boju za stopničke mešali še en Norvežan Atle Lie McGrath, povratnik v karavano svetovnega pokala pod brazilsko zastavo Lucas Pinheiro Braathen in domači up Loic Meillard. Poleg omenjenih sta se na zmagovalnem odru v tej sezoni že znašla tudi Šved Kristoffer Jakobsen in Hrvat Samuel Kolega, tako da je praktično nemogoče napovedati osrednjega favorita za zmago.

Tekmo bo sicer otvoril Avstrijec Manuel Feller, nato pa sledi norveški paket, ki ga bo razbil največji domači up Meillard. Skupno je prijavljenih 60 tekmovalcev.