Wengen je bil v preteklosti prizorišče slovenskih uspehov, kjer so Slovenci na tekmah v slalomu posegli tudi po najvišjih mestih. Na slalomski klasiki je pred 45 leti 20. januarja 1980 slavil Bojan Križaj in takrat še pod jugoslovansko zastavo poskrbel za prvo slovensko zmago v svetovnem pokalu.

Križaj je uspeh v Wengnu ponovil še naslednje leto. Leta 1986 sta bila na slalomu v Wengnu prvič na odru za zmagovalce dva Slovenca, Rok Petrovič je zmagal, Križaj je bil tretji. Križaj je bil tretji tudi na tekmi leta 1987.

Po osamosvojitvi je na tej slalomski klasiki navdušil Jure Košir, ki je tekmo leta 1995 končal na tretjem mestu.

Pred 25 leti se je na oder za zmagovalce s tretjim mestom zavihtel preminuli Drago Grubelnik. Za zadnje slovenske stopničke v Wengnu je pred 23 leti poskrbel Mitja Kunc, zdajšnji trener Ane Bucik Jogan.

Tijan Marovt: Upam, da mi čim prej uspe obrniti rezultatsko krivuljo navzgor. Foto: Katja Kodba/STA

Tokratni slalom brez slovenskega pridiha

Tokratni slalom bo brez slovenskega pridiha. Šestindvajsetletni Marovt se je znašel v začaranem krogu neuspehov. Na tekmah med slalomsko elito Konjičan zaradi slabšega štartnega izhodišča ni imel najboljših možnosti, da bi prišel do zastavljenega cilja, krstnega preboja med trideseterico.

"Kot veste, nimam za seboj najboljše sezone, zato se zdaj selim v evropski pokal, kjer bom poskušal izboljšati štartno številko za svetovni pokal. 19. januarja bom nastopil v Berchtesgadnu. V svetovni pokal se vračam v Kitzbühelu. Upam, da mi čim prej uspe obrniti rezultatsko krivuljo navzgor," je za spletno stran slovenske zveze pojasnil trenutno edini Slovenec na slalomskih tekmah med elito.

So pa v Švici trenutno trije slovenski tekmovalci Miha Hrobat, Martin Čater in Nejc Naraločnik, ki so danes nastopili na prvem preizkusu proge pred tekmama v superveleslalomu in smuku. Najhitrejši od slovenskega tria na treningu smuka, s katerim se začenja dogajanje pokala Lauberhorn, je bil Hrobat na 17. mestu.

