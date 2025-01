V živo: Nemec odlično izkoristil startno številko 1, Pinheiro Braathen odstopil

1. Linus Strasser (Nem) 50:52

2. Timon Haugan (Nor) 50:56

3. Loic Meillard (Švi) 50:61

4. Manuel Feller (Avt) 50:71

5. Atle Lie Mcgrath (Nor) 50:74

6. Clement Noel (Fra) 50:96

7. Fabio Gstrein (Avt) 51:15

8. Dave Ryding (VBr) 51:22

9. Henrik Kristoffersen (Nor) 51:29

10. Johannes Strolz (Avt)51:40

11. Alexander Steen Olsen (Nor) 51:42

12. Tanguy Nef (Švi) 51:45

13. Albert Popov (Bol) 51:51

14. Steven Amiez (Fra) 51:53

15. Daniel Yule (Švi) 51:80

...

Odstop: Kristoffer Jakobsen (Šve), Lucas Pinheiro Braathen (Bra), Michael Matt (Avt), Adrian Pertl (Avt)

Na startu:

…

65. Tijan Marovt (Slo)