Zrinka Ljutić je čustveno doživela podelitev malega kristala. Foto: Reuters S tremi zmagami (Semmering, Kranjska Gora in Courchevel), s sploh prvimi tremi v svetovnem pokalu, je Zrinka Ljutič osvojila mali kristalni globus. In to v disciplini, kjer sta bili zadnja leta razred zase Mikaela Shiffrin in Petra Vlhova. A prav ti dve sta Zagrebčanki olajšali delo, Američanka je zaradi poškodbe izpustila štiri slalomske tekme, Slovakinja pa celotno sezono. "Iskrene čestitke. Si ponos Zagreba. Tukaj smo, da ti čestitamo za uspeh, ki je samo tvoj," ji je na sprejemu na zagrebškem letališču voščil zagrebški župan Tomislav Tomašević.

"Hvala vsem za podporo," je bila na sprejemu vidno ganjena 21-letnica. "Ponosna sen. Do zadnje tekme je bilo napeto in dramatično. Ni bilo lahko zadržati vodstva. A mi je uspelo." Na zadnjih tekmah je bila samo deseta. "Na prvi vožnji zadnje tekme me je zdelal pritisk. Vedela sem, da bo tudi finale velik izziv. Lažje mi je bilo smučati, ko sem vodila po prvi vožnji kot pa zdaj, ko sem imela rdečo majico. Poskušala sem se umiriti in se osredotočiti samo nase in na smučanje. Ni mi uspela najboljša vožnja, a je bilo dovolj." Po prejemu malega kristalnega globusa je v prvi izjavi – še v televizijskem prenosu – dejala, da se bo zdaj prvič napila. "Ali sem se napila? Nisem. Sem bila pa res zelo srečna. Zdaj me čakajo še sponzorske obveznosti, krajši počitek, aprila še trening in šele maja počitnice."

Najboljša slovenska slalomistka pretekle tekmovalne zime je bil Andreja Slokar, 12. v seštevku discipline, potem ko je na finalni tekmi v ameriški zvezni državi Idaho osvojila tretje mesto.

Mali kristalni globus v slalomu Zrinke Ljutić je šesti slalomski za hrvaško alpsko smučanje. Tri je osvojila Janica Kostelić, ki so ji na Hrvaškem pravili snežna kraljica, dva pa njen brat Ivica Kostelić. Janica je trikrat osvojila tudi veliki kristalni globus za zmago v svetovnem pokalu, Ivica pa enega.