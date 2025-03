Dvojna švicarska zmaga, Žan Kranjec sedmi

Loic Melliard je že v prvi vožnji konkurenco pustil več kot pol sekunde zadaj, v drugo pa z vožnjo brez napak le še potrdil zmago. Marco Odermatt je bil po prvi vožnji šesti, v finalu pa brezkompromisno napadel in se zavihtel tik pod vrh. Tretje mesto je zadržal Norvežan Henrik Kristoffersen.

Žan Kranjec je po 12. mestu po polovici tekme v finalu napredoval na sedmo. S tem je zadržal končno osmo mesto v veleslalomskem seštevku, saj je prehitel Hrvata Filipa Zubčića, predenj pa se je vrinil Avstrijec Stefan Brennsteiner.

V seštevku discipline si je že pred tokratno tekmo mali kristalni globus zagotovil Odermatt, tudi drugo mesto pa je brez težav ubranil Kristoffersen. Z zmago se je na tretje mesto povzpel Meillard, ki je izkoristil odstop Norvežana Alexandra Steen Olsna.

S tem so se končali slovenski nastopi v moškem delu karavane, saj na petkovem slalomu Slovenija svojega predstavnika ne bo imela. Bosta pa v četrtek na startu ženske slalomske preizkušnje Andreja Slokar in Neja Dvornik.

1. Loic Meillard (Švi) 2:15.212. Marco Odermatt (Švi) 2:16.163. Henrik Kristoffersen (Nor) 2:16.354. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 2:16.545. Stefan Brennsteiner (Aut) 2:16.606. Marco Schwarz (Aut) 2:17.148. Timon Haugan (Nor) 2:17.279. Luca de Aliprandini (Ita) 2:17.3010. Anton Grammel (Nem) 2:17.57...Odstop: Clement Noel (Fra), Raphael Haaser (Aut), Sam Maes (Bel), Joan Verdu (And)1. Loic Meillard (Švi) 1:10.352. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 1:10.883. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:11.004. Joan Verdu (And) 1:11.155. Stefan Brennsteiner (Aut) 1:11.316. Marco Odermatt (Švi) 1:11.337. Luca de Aliprandini (Ita) 1:11.387. Filip Zubčić (Hrv) 1:11.389. Thomas Tumler (Švi) 1:11.6410. Anton Grammel (Nem) 1:11.7911. Patrick Feuerstein (Aut) 1:11.95...Alexander Steen Olsen (Nor), Luca Aerni (Švi), ...