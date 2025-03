Zmagovalka zadnjega veleslaloma sezone je Lara Gut-Behrami, kar so Švicarkine stote stopničke v svetovnem pokalu. Federica Brignone je z drugim mestom na zelo zahtevni progi in postavitvi v Sun Valleyju v ZDA osvojila še mali kristalni globus v veleslalomu, potem ko je pred tekmo vodilna v seštevku tej disciplini Alice Robinson odstopila v prvi vožnji in v cilju jokala. Neja Dvornik je dosegla svoj najboljši veleslalomski dosežek v svetovnem pokalu, šesto mesto. Ana Bucik Jogan je sezono sklenila s 16. mestom.

Alice Robinson je odstopila. Foto: Reuters V ženski konkurenci je padla predzadnja odločitev. Veliki kristalni globus in malega v smuku si je zagotovila Federica Brignone, superveleslalomskega pa Lara Gut-Behrami. Brignone je zdaj napadala še veleslalomski kristal. Pred zadnjim, devetim veleslalomom je imela 20 točk zaostanka za vodilno Alice Robinson. Tretja Sara Hector je zaostajala že več kot sto točk. Italijanka je imela štartno številko ena, Novozelandka pa sedem. Nastopi Brignone v veleslalomu so bili to zimo zelo zanimivi – zmaga ali odstop. V svetovnem pokalu je dobila pet veleslalomov, na treh je odstopila, zlato pa osvojila na svetovnem prvenstvu. Na drugi strani je Robinson odstopila samo enkrat, na vseh preostalih veleslalomih pa je bila na zmagovalnem odru.

Federica Brignone je dvignila še tretji globus. Foto: Reuters V Sun Valleyju pa smo v prvi vožnji videli obratno zgodbo. Na zahtevni postavitvi na težkem terenu je Alice Robinson najprej naredila večjo napako, nato pa tudi odstopila. In ni bila edina, kar štiri smučarke iz prve petnajsterice niso prišle v cilj, Julia Scheib pa je zaradi težke proge in bolezni nastop celo odpovedala. Tudi Federica Brignone ni odsmučala brez napake, za 45 stotink jo je prehitela Lara Gut-Behrami, a le ona. Italijanki se je tako nasmihal še en mladi globus. Dovolj bi bilo, da konča finalno vožnjo in osvoji najmanj 13. mesto.

V finalu ni taktizirala, napadala je in se borila za zmago. Uspešno je prišla skozi cilj, povedla, a na koncu vendarle osvojila drugo mesto. Gut je zmagala s 14 stotinkami prednosti. To so njene stote stopničke v svetovnem pokalu. Tretje mesto je osvojila Sara Hector.

Najboljše tri v Sun Valleyju: druga Brignone, zmagovalka Gut-Behrami in tretja Hector Foto: Reuters

Neja Dvornik še nikoli ni bila tako visoko v veleslalomu. Foto: Reuters Na zahtevni strmini in postavitvi so bile razlike v prvi vožnji ogromne, Neja Dvornik, ki ima v zaključku sezone težave s kolenom, je bila z zaostankom 2,65 po prvi vožnji osma, Ana Bucik Jogan pa je zaostala pet sekund in 40 stotink, kar je pomenilo predzadnje, 19. mesto. Pred njo se je uvrstila tudi mladinska svetovna prvakinja, Italijanka Giorgia Collomb (14. mesto). Bucikova je na koncu ostala brez točk, bila je 16., Dvornikova pa je v finalu pridobila dve mesti. Šesto mesto je najboljši slovenski ženski rezultat te zime in Nejin najboljši veleslalomski v svetovnem pokalu. Pred tem je bila samo dvakrat v prvi deseterici: sedma na začetku sezone v Killingtonu in osma januarja v Kranjski Gori.

Alpsko smučanje, Sun Valley, veleslalom (ž):



1. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:04;07

2. Federica Brignone (Ita) +0,14

3. Sara Hector (Šve) +0,80

4. Thea Louise Stjernesund (Nor) +2,30

5. Lara Colturi (Alb) +2,54

6. Neja Dvornik (Slo) +3,34

7. Wendy Holdener (Švi) +3,56

8. A. J. Hurt (ZDA) +3,56

9. Estelle Alphand (Šve) +3,66

10. Stephanie Brunner (Avt) +4,80

...

16. Ana Bucik Jogan (Slo) +7,72

Trener o Neji Dvornik: Cilj je dosežen

Neja Dvornik je 13. veleslalomistka sezone. Foto: Guliverimage "Dober zaključek. Spet je stvari postavila na svoje mesto. Odličen rezultat in 13. v skupnem seštevku. Cilj je dosežen. Da je med 15 v veleslalomu, je dober rezultat, na katerega smo lahko vsi ponosni," je črto pod Nejino sezono potegnil trener Denis Šteharnik. Potrdil je, da je imela od Kranjske Gore naprej težave s kolenom in je ves čas smučala z bolečinami.

"Za konec so nam prihranili res težek veleslalom. Bila je prava borba. Če bi mi kdo na začetku dneva rekel, da bom iz tega potegnila najboljšo uvrstitev sezone, mu ne bi verjela. A sem se borila in sem vesela, da sem spravila skupaj dve taki vožnji, da zaključujem veleslalomsko sezono med najboljšimi petnajstimi," pa je povedala Dvornikova.

Dvornik je v seštevku discipline končala na 13. mestu (164 točk), Bucik Jogan pa na 24. mestu (82 točk). Neja je v skupnem seštevku kot najboljša slovenska smučarka zime 31. (259 točk), torej tudi pred Ilko Štuhec. V četrtek smučarke v ameriškem Idahu čaka še zadnja tekma, slalom. Nastopili bosta Dvornik in Andreja Slokar.

Skupni seštevek svetovnega pokala (33/34):



1. Federica Brignone (Ita) 1.595 točk

2. Lara Gut-Behrami (Švi) 1.272

3. Sofia Goggia (Ita) 931

4. Zrinka Ljutić (Hrv) 790

5. Sara Hector (Šve) 752

6. Camille Rast (Švi) 718

7. Alice Robinson (NZ) 700

8. Lara Colturi (Alb) 631

9. Cornelia Hütter (Avt) 619

10. Wendy Holdener (Švi) 562

...

31. Neja Dvornik (Slo) 259

41. Ilka Štuhec (Slo) 206

42. Andreja Slokar (Slo) 200

48. Ana Bucik Jogan (Slo) 129



Veleslalomski seštevek (9/9):



1. Federica Brignone (Ita) 580 točk

2. Alice Robinson (NZ) 520

3. Sara Hector (šve) 447

4. Thea Louise Stjernesund (Nor) 381

5. Lara Colturi (Alb) 379

6. Lara Gut-Behrami (Švi) 378

7. Paula Moltzan (ZDA) 286

8. Zrinka LJutić (Hrv) 275

…

13. Neja Dvornik (Slo) 164

24. Ana Bucik Jogan (Slo) 82

V sredo moški veleslalom z Žanom Kranjcem

V sredo bo v Sun Valleyju še zadnji moški veleslalom. Mali kristalni globus si je že zagotovil Marco Odermatt. Žan Kranjec je po nekoliko slabših zadnjih dveh tekmah zdrsnil na osmo mesto veleslalomskega seštevka in za kolajno nima več možnosti. Finale pričakuje optimistično: "Želim si dobro nastopiti, zaključiti sezono na visoki ravni, na taki, kot sem sposoben. Bo bolj spomladanska tekma, temperature bodo kar visoke. Ampak ne glede na vse moram dati vse od sebe. Verjamem v dobro tekmo."