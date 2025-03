Moški smuk odpovedan

Prvo dejanje finala svetovnega pokal v alpskem smučanje bi moral biti moški smuk.Zadnji smuk zime v Sun Valleyju v ameriški zvezni državi Idaho bi se moral začeti ob 18, uri po slovenskem času, pa so ga zaradi novozapadlega snega sprva premaknili na 21. uri, nato zaradi vetra še za pol ure, naposled pa so tekmo odpovedali. Odpovedan je tudi ženski smuk, ki je bil na sporedu po moškem.

Sun Valley v Idahu prvič gosti tekme svetovnega pokala. V četrtek je padlo nekaj novega snega. Foto: Reuters Sun Valley v ameriški zvezni državi Idaho sploh prvič gosti tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju. Za finale sezone 2024/2025 so za tekme v hitrih disciplinah pripravili povsem novo progo, ki so jo poimenovani Challenger (Izzivalec). V nedeljo bodo poskušali odpeljali superveleslaloma, sobota pa je bila namenjena smuku, a se je zapletlo.

Tekma bi se morala po prvotnem programu začeti ob 18. uri po slovenskem času, nato so jo zaradi novozapadlega snega prestavili na 21. uro, zdaj pa je zaradi vetra prišlo še do ene zamaknitve na 21.30, naposled pa odpovedi.

To bi bil sicer deseti smuk sezone, če štejemo še tistega s svetovnega prvenstva, ki ga je dobil Franjo von Allmen. Dve zmagi je dosegel tudi v svetovnem pokalu, a ni vodilni v seštevku najhitrejše discipline. Z dvema zmagama in štirimi drugimi mesti je pred osvojitvijo malega kristalnega globusa njegov rojak Marco Odermatt, ki ima pred zadnjo tekmo 83 točk prednosti. Za zmago se osvoji sto točk, za drugo mesto 80, za tretje 60, četrto 50, peto 45 in tako naprej. Na finalu točke dobi prvih 15.

Miha Hrobat o smukaški progi, ki gosti finale svetovnega pokala:

Sezona mineva v znamenju Švicarjev, na tretjem mestu je še tretji Alexis Monney. Ta se z Miho Hrobatom poteguje za bronasto kolajno v skupnem seštevku smuka. Ima sedem točk prednosti pred slovenskim smučarjem, ki pri 30 letih nastopa v življenjski formi. Dvakrat je bil tudi na stopničkah, obakrat tretji. Na prejšnjem smuku je osvojil četrto mesto in to na položnejšem smuku v Kvitfjellu, ki mu doslej ni ustrezal. Doslej je najvišjo uvrstitev v seštevku smukaške discipline od Slovencev dosegel Andrej Jerman, ki je bil v sezoni 2006/2007 šesti.

Monney je v petek dobil edini trening, Hrobat je bil s sekundo zaostanka 11. Četrtkov trening je zaradi novega snega odpadel.