Na zadnjem smuku zime, sicer šele sedmem, se za mali kristalni globus potegujejo štiri smučarke: Federica Brignone, Cornelia Hütter in Sofia Goggia. So v razmaku vsega 34 točk. Začetek tekma ob 19.30. Na tekmi v Sun Valleyju v ameriškem Idahu slovenske barve brani Ilka Štuhec, ki bo nastopila kot tretja.

Federica Brignone lahko potrdi mali in veliki kristalni globus. Foto: Reuters Po zadnjem moškem smuku v svetovnem pokalu 2024/2025 nastopajo v Sun Valleyju še smukačice. Pri njih poteka precej tesnejši boj za mali kristalni globus. Na vrhu je pred zadnjo preizkušnjo Italijanka Federica Brignone s 384 točkami. Sledita ji Avstrijka Cornelia Hütter s 368 in rojakinja Sofia Goggia s 350 točkami. Prvi dve sta to zimo dobili dva smuka, tretja pa enega. Brignone bi si lahko z vsaj 14. mestom zagotovila veliki kristalni globus, drugi v karieri po sezoni 2019/2020.

Edina Slovenka na finalu sezone v hitrih disciplinah Ilka Štuhec je v smuku 12., zbrala pa je 134 točk. V prejšnjih petih zimah je vselej osvojila več točk, predlani, ko je bila druga smukačica svetovnega pokala, celo 551.

Alpsko smučanje, Sun Valley, smuk (ž), štartna lista:



1. Ariane Rädler (Avt)

2. Malorie Blanc (Švi)

3. Ilka Štuhec (Slo)

4. Nicol Delago (Ita)

5. Kira Widle-Winkelmann (Nem)

6. Sofia Goggia (Ita)

7. Corinne Suter (Švi)

8. Federica Brignone (Ita)

9. Kasja Vickhoff Lie (Nor)

10. Laura Pirovano (Ita)

11. Breezy Johnson (ZDA)

12. Emma Aicher (Nem)

13. Lauren Macuga (ZDA)

14. Cornelia Hütter (Avt)

15. Lara Gut Behrami (Švi)

Smukaški seštevek (6/7):



1. Federica Brignone (Ita) 384 točk

2. Cornelia Hütter (Avt) 368

3. Sofia Goggia (Ita) 350

4. Lauren Macuga (ZDA) 230

5. Lara Gut-behrami (švi) 229

6. Laura Pirovano (Ita) 209

...

12. Ilka Štuhec (Slo) 134