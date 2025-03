Prevlada Švicarjev, Hrobat in Štuhec tik za deseterico

Na preizkusu proge se je v moški konkurenci najbolj izkazal Švicar Alexis Monney, 14 stotink sekunde je zaostal Italijan Florian Schieder, tretji Avstrijec Daniel Hemetsberger pa je zaostal 25 stotink.

Edini slovenski predstavnik Miha Hrobat je bil na treningu enajsti, zaostal je 1,03 in bil prvi, ki je za Monneyjem zaostal več kot sekundo. Za 30-letnim Kranjčanom je sicer najboljša sezona v karieri. To pa lahko še nadgradi s prvo uvrstitvijo na stopničke v seštevku smuka. S tem bi postal prvi Slovenec v moški konkurenci s takšnim dosežkom. Hrobat je bil na šestih smukih letos v najboljši deseterici, v Beaver Creeku in Wengnu na stopničkah s tretjim mestom, v Kitzbühelu peti, v Kvitfjellu pa četrti na smuku in tudi tretji v superveleslalomu.

Zatem so veliki oder preizkusila še dekleta. Najhitreje je s progo na treningu opravila Lara Gut-Behrami, ki je za 16 stotink sekunde ugnala rojakinjo Corinne Suter, tretja je bila Avstrijka Cornelia Hütter. Ilka Štuhec je kot edina slovenska predstavnica zasedla 13. mesto z zaostankom 1,65.

Ilka Štuhec je zasedla 13. mesto. Foto: Reuters

Na sobotnih smukih bo nastopilo samo 25 najboljših smukačev in smukačic letošnje sezone. Moški smuk se bo začel ob 19. uri po slovenskem času, ženski pa ob 20.30.

