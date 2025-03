Tamara Tippler končala kariero

Pred dvema letoma je Tamara Tippler zaradi nosečnosti začasno že prekinila kariero. Spomladi 2024 se je vrnila v avstrijsko reprezentanco, a zaradi operacije kolena in nazadnje težav s hrbtom njena vrnitev ne bele strmina ni potekala po načrtih in željah. Tippler je bila del sila uspešne avstrijske ženske ekipe v hitrih disciplinah s Cornelio Hütter, Mirjam Puchner, Ramono Siebenhofer, Stephanie Venier ter fizioterapevtko Anjo Šešum.

"Bilo je zelo poučno potovanje s številnimi vzponi in padci, nepozabnimi trenutki, navdihujočimi srečanji in čudovitimi kraji. Smučanje je bilo moja velika strast, moje življenje - in zdaj se to poglavje zapira," je sporočila Tipplerjeva, ki je na olimpijskih igrah leta 2022 v Pekingu osvojila četrto mesto v superveleslalomu.

Največje uspehe je dosegla prav v superveleslalomu, devetkrat je bila v tej disciplini na stopničkah v svetovnem pokalu, štirikrat je bila druga. enkrat pa je posegla po stopničkah z drugim mestom tudi na smuku. V sezoni 2020/21 svetovnega pokala alpskih smučark je bila četrta v posebnem seštevku superveleslaloma.

Šport jo je izoblikoval in jo naučil discipline, vztrajnosti in ekipnega duha. "Vse to me je izoblikovalo in okrepilo. Zdaj je čas za novo življenjsko obdobje, nove izzive in nove cilje. Nazaj gledam s ponosom in hvaležnostjo ter hkrati polna pričakovanja za prihodnost," je še dodala Tippler, ki je od leta 2011 v svetovnem pokalu zbrala vsega skupaj 129 nastopov na tekmah.