Precej potiho je minuli konec tedna tekmovalno kariero končal italijanski alpski smučar Stefano Gross. Bil je specialist za slalom, v katerem je leta 2015 v Adelbodnu dosegel svojo edino zmago v svetovnem pokalu, v katerem je nastopil na 165 tekmah. Danes 38-letni Gross je še 11-krat stal na zmagovalnem odru, ima pa tudi uvrstitve v prvo deseterico z olimpijskih iger in svetovnih prvenstev. Na svoji zadnji tekmi v Hafjellu na Norveškem je končal na 35. mestu.

Iz njegovega zapisa na družabnih omrežjih gre razbrati, da bi še nadaljeval tekmovalno smučanje, a ni imel prave podpore italijanske smučarske zveze. "Pričakoval sem, da bodo po toliko letih v ekipi z mano ravnali drugače. Nisem več užival. In to me je vodilo do odločitve, da se upokojim in končam kariero. Ta šport imam sicer tako rad, da bi tekmoval še pet let. A za dobro delo potrebuješ tudi motivacijo in te nisem več imel." Sporočil je še, da mu bo žena kmalu dala najlepšo stvar v življenju. Pri tem je bržkone mislil na otroka.