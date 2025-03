Nov dan, nova zmaga za Loica Meillarda, ki je bil po veleslalomu najboljši tudi v slalomu

Potem ko je včeraj zmagal v veleslalomu je Švicar Loic Meillard danes v Hafjellu na Norveškem slavil še v slalomu in s tem odločitev o malem kristalnem globusu v razvrstitvi slaloma prestavil na zadnjo tekmo v ZDA. Drugo mesto je osvojil Norvežan Atle Lie McGrath (+0.21), tretje pa njegov rojak, ki nastopa za Brazilijo, Lucas Pinheiro Braathen (+0.47). Na tekmi ni bilo slovenskega predstavnika.

Za Loicom Meillardom je popoln konec tedna v Hafjellu. V soboto je bil najboljši po prvi vožnji veleslaloma in nato ubranil vodstvo, tudi danes pa je bilo podobno na slalomu, čeprav si je v drugi vožnji privoščil nekaj napak. Kljub temu je za šesto zmago v karieri in drugo slalomsko v svetovnem pokalu zadržal 21 stotink sekunde naskoka pred Norvežanom Atlejem Liejem McGrathom na drugem in 47 stotink pred njegovim rojakom, ki zastopa Brazilijo, Lucasom Pinheirom Braathnom.

Rojaka Atle Lie McGrath in Lucas Pinheiro Braathen Foto: Guliverimage

Meillard je z novimi 100 točkami prestavil odločitev o zmagovalcu slalomskega seštevka na zadnjo tekmo. Že danes je imel namreč Norvežan Henrik Kristoffersen (+0,65) priložnost, da si zagotovi še četrti mali kristalni globus v slalomu, a je bilo peto mesto premalo. Pred njim je bil še en Norvežan Timon Haugan (+0,53).

V slalomskem seštevku ima Kristoffersen 612 točk oziroma 47 več od Meillarda. Teoretične možnosti za slavje v tem seštevku ima še Francoz Clement Noel, ki zaostaja 86 točk. Danes je bil sedmi.

V skupnem seštevku si je četrti zaporedni veliki kristalni globus že zagotovil Švicar Marco Odermatt, v boju za drugo mesto pa se je Meillard približal Kristoffersenu na vsega 75 točk.

Slovencev na prizorišču olimpijskih iger leta 1994 ni bilo na startu.

Tekmovalci se zdaj selijo na finale sezone v ameriškem Sun Valleyju, kjer bodo na sporedu še zadnje štiri posamične tekme.

Izidi: 1. Loic Meillard (Švi) 1:57,05 1:00,46 56,59 2. Atle Lie McGrath (Nor) 1:57,26 +0,21 1:00,99 56,27 3. Lucas Pinheiro Braathen (Nor) 1:57,52 +0,47 1:00,80 56,72 4. Timon Haugan (Nor) 1:57,58 +0,53 1:01,39 56,19 5. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:57,70 +0,65 1:01,30 56,40 6. Fabio Gstrein (Avt) 1:57,73 +0,68 1:00,90 56,83 7. Clement Noel (Fra) 1:58,11 +1,06 1:00,98 57,13 8. Tanguy Nef (Švi) 1:58,17 +1,12 1:01,56 56,61 9. Billy Major (VBr) 1:58,37 +1,32 1:02,31 56,06 10. Ramon Zenhüasern (Švi) 1:58,45 +1,40 1:02,88 55,57 ... - vrstni red v svetovnem pokalu (34/38): 1. Marco Odermatt (Švi) 1596 točk 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 1006 3. Loic Meillard (Švi) 931 4. Franjo von Allmen (Švi) 776 5. Timon Haugan (Nor) 689 6. Atle Lie McGrath (Nor) 668 ... 15. Miha Hrobat (Slo) 440 33. Žan Kranjec (Slo) 241 86. Nejc Naraločnik (Slo) 58 91. Martin Čater (Slo) 52 ... - slalom (11/12): 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 612 točk 2. Loic Meillard (Švi) 565 3. Clement Noel (Fra) 526 4. Timon Haugan (Nor) 509 5. Atle Lie McGrath (Nor) 474 6. Lucas Pinheiro Braathen (Nor) 373 ...

