Sanjski tedni mlade Emme Aicher, Ilka Štuhec daleč zadaj

Nemška smučarka Emma Aicher se veseli prve superveleslalomske zmage v svetovnem pokalu. Do prve je prišla pred dvema tednoma na smuku v Kvitfjellu. Na zmagovalni oder skrajšanega superveleslaloma v italijanskem La Thuileju sta stopili še domačinki Sofia Goggia in Federica Brignone. Edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec je z dobrimi tremi sekundami zaostanka končala na 28. mestu. Superveleslalom so ga morali zaradi slabosti enega od delavcev ob progi, ki so ga odpeljali s helikopterjem, za dobrih 15 minut prekiniti.

La Thuile, superveleslalom 1. Emma Aicher (Nem) 57.89

2. Sofia Goggia (Ita) +0.06

3. Federica Brignone (Ita) +0.39

4. Lara Gut-Behrami (Švi) +0.47

5. Lauren Macuga (ZDA) +0.55

...

28. Ilka Štuhec (Slo) +3.08

Prireditelji ženskih tekem v La Thuileju so zaradi močnega sneženja in goste megle najprej odpovedali torkov smukaški trening, zaradi slabih vremenskih razmer pa jim nato ni uspelo izpeljati niti sredinega uradnega preizkusa smukaške proge, tako da so morali spremeniti program.

Namesto smuka in dveh superveleslalomov bodo zdaj poskušali izpeljati le oba superveleslaloma. Prvega, ki je potekal na skrajšani progi, je dobila Nemka Emma Aicher, ki se veseli druge zmaga kariere, prve superveleslalomske, in tretjih stopničk svetovnega pokala. Za 21-letnico so odlični tedni, pred dvema tednoma je v Kvitfjellu na dveh smukih vknjižila drugo in prvo mesto.

Šest stotink za Aicher je zaostala Italijanka Sofia Goggia, 39 pa tretja Federica Brignone, ki je med drzno vožnjo naredila dve napaki, pri eni z roko močno udarila v količek in jezna prišla v cilj. A ob tem ni izgubila pomembnih točk v boju za veliki in mali kristalni globus, za katera se bori z Laro Gut-Behrami, saj je Švicarka končala kot četrta.

Edina Slovenka na štartu Ilka Štuhec je v cilj prišla z več kot tremi sekundami zaostanka in na koncu zasedla 28. mesto.

Ilka Štuhec je za zmagovalko zaostala več kot tri sekunde. Foto: Guliverimage

Superveleslalom je bil po nastopu Brignone za 15 minut prekinjen. Po poročanju italijanskih medijev naj bi se eden od delavcev ob progi zgrudil, tako da so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Po nekaterih informacijah naj bi eden od fotografov utrpel zastoj srca.

La Thuile coppa del mondo di sci,(13-3-2025) gara interrotta da un malore improvviso di un addetto alle piste…

Incredibile e mai visto prima#Brignone #LaThuile #maloreimprovviso pic.twitter.com/UAE8rehtXF — Gazn (@_Gazn_) March 13, 2025

[Jour de Super-G] Course interrompue à La Thuile en raison de la blessure d’un lisseur pic.twitter.com/Rwl8gSp0MY — Top Ski News ⛷ (@Top_Ski_News) March 13, 2025

Gre za zadnje tekme v hitrih disciplinah pred finalom sezone svetovnega pokala v Sun Valleyju v ZDA.

