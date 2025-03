Hrobat gre po bron, Naraločnik komaj čaka naslednjo zimo

Slovenska smukaška ekipa že dolgo ni bila tako uspešna kot to sezono. "Vse uvrstitve na smukih so bile med najboljših 15 in to je bil cilj, da sem konstanten. Je pa resnica, da sem višje, kot sem pričakoval, da bom," se smeji Mihi Hrobatu, ki je najbolj ponosen na prve stopničke v superveleslalomu. Na finalu sezone v Sun Valleyju bo dirkal za bronasto kolajno v skupnem seštevku. Medtem je velik napredek uspelo doseči Nejcu Naraločniku, ki je zdaj začel serijsko zbirati točke. "Po svetovnem prvenstvu sem dosegel napredek pri psihološki pripravi in materialu," je poudaril sedmi s sobotnega smuka v Kvitfjellu.

Slovenska moška ekipa za hitre discipline se je po najuspešnejšem koncu tedna te generacije in pred finalom svetovnega pokala za nekaj dni vrnila v domovino in strnila misli po tekmah v Kvitfjellu. Na sobotnem smuku sta prvič dva Slovenca končala v prvi sedmerici, Miha Hrobat je bil četrti, Nejc Naraločnik pa z uspehom kariere sedmi. V nedeljo je nato Hrobat prvič stopil na superveleslalomske stopničke. Tretjič v tej sezoni se je uvrstil na tretje mesto, potem ko je bil tretji že na smukih v Beaver Creeku in Wengnu.

Hrobat: Višje sem, kot sem pričakoval, da bom

Miha Hrobat je konec tedna v Kvitfjellu, kjer mu proga v prejšnjih sezonah ni ustrezala, označil za najuspešnejši v njegovi karieri. Foto: Nebojša Tejić/STA "To je bil moj najuspešnejši konec tedna, točkovno in rezultatsko. Kvitfjell mi v preteklih letih ni najbolj ustrezal, a sem že med sezono dokazal, da sem lahko dober tudi na lažjih terenih. Zelo sem vesel predvsem rezultata v superveleslalomu, saj na začetku sezone tega ni bilo mogoče pričakovati zaradi visoke številke. Zdaj sem štartal med 30 in je bilo vse skupaj malce lažje. Pokazal sem, kar kažem na treningih že celo sezono tudi na superveleslalomu. Na smukih v Kvitfjellu pa bi bil že na prvem, če ne bi bilo napake, zelo blizu stopničk, kot sem bil v soboto, ali pa bil celo na njih," je povedal Hrobat.

Je 14. v skupnem seštevku svetovnega pokala, na finalu pa se bo boril za bronasto kolajno v smukaškem seštevku. Bo pa edini Slovenec na finalu v Sun Valleyju v Idahu v ZDA, kjer bo kot 16. v superveleslalomskem seštevku nastopil v obeh disciplinah. Tekmi bosta 22. in 23. marca. "Vse uvrstitve na smukih so bile med najboljših 15 in to je bil cilj, da sem konstanten. Je pa resnica, da sem višje, kot sem pričakoval, da bom. V Ameriki lovim še tretje mesto skupno. Pripravil se bom po najboljših močeh. Premagati moram enega Švicarja in bom tretji." Je le sedem točk za Alexisom Monneyjem. Ima pa 50 točk prednosti pred Jamesom Crawfordom.

Smukaški seštevek (8/9):



1. Marco Odermatt (Švi) 605 točk

2. Franjo Von Allmen (Švi) 522

3. Alexis Monney (Švi) 327

4. Miha Hrobat (Slo) 320

5. James Crawford (Kan) 270

6. Dominik Paris (Ita) 262

7. Justin Murisier (Švi) 256

8. Stefan Rogentin (Švi) 234

…

27. Nejc Naraločnik (Slo) 58

29. Martin Čater (Slo) 50



Superveleslalomski seštevek (7/8):



1. Marco Odermatt (Švi) 491 točk

2. Vincent Kriechmayr (Avt) 281

3. Stefan Rogentin (Švi) 271

4. Dominik Paris (Ita) 262

5. Mattia Casse (Ita) 260

6. Franjo Von Allmen (Švi) 254

...

16. Miha Hrobat (Slo) 120

57. Martin Čater (Slo) 2

"Že po Beaver Creeku smo govorili o odličnem vzdušju v ekipi in da bo moj rezultat dvignil tudi preostale. Najprej se je v Gardeni prebudil Martin, Nejc pa je kot malo mlajši potreboval kakšno tekmo več. A vidimo, da je zraven in imamo tudi mlade. To je tudi dobro zame, da nekdo iz ozadja ustvarja pritisk name," je še poudaril 30-letni Hrobat. Štiri leta mlajši Nejc Naraločnik še dober mesec dni nazaj ni imel točke v svetovnem pokalu. Po 14. mestu na svetovnem prvenstvu v smuku pa je zdaj še trikrat prišel do točk. Je 27. smukač sezone, za 25. mestom, ki še vodi na finalno tekmo sezone, je zaostal le štiri točke.

Naraločnik: Napredek pri psihološki pripravi in materialu

Nejc Naraločnik je v soboto s sedmim mestom na smuku na Norveškem dosegel uspeh kariere. Foto: Nebojša Tejić/STA Naraločnik tako z navdušenjem pogleduje proti naslednji zimi: "Že od Beaver Creeka od Mihovega uspeha naprej se sam počutim veliko bolje. Mihov rezultat je dvignil tudi mene, saj je to potrditev, da smo delali odlično. Po svetovnem prvenstvu pa sem naredil napredek pri psihološki pripravi in materialu. Zdaj so se stvari resnično odprle in sem zelo vesel tega rezultata in se že zdaj veselim naslednje sezone." Veteran Martin Čater je zbral 50 točk (29. smukač zime), 22-letni Rok Ažnoh pa je v Kitzbühlu in Kvitfjellu nabiral izkušnje.

Brezavšček: Bilo je odlično, a so še rezerve

Črto pod redni del sezone je potegnil še trener Aleš Brezavšček. "Nejca bi popravil pri izjavi. On ni naredil majhnega napredka, ampak ogromnega. Miha je bil odličen, preostali pa morajo slediti temu. Martin ima malce težav z opremo in samozavestjo, Ažnoh je deleč najmlajši v svetovnem pokalu. On mora preživeti vse, kar sta morala tudi Miha in Nejc. Nekaj smo si pustili tudi za naslednje leto, saj ni bilo vse idealno. Bilo je odlično, a so še rezerve." O tekmi All-Star v Ameriki, kot se je izrazil Brezavšček, pa je povedal: "V Ameriki ima Miha nalogo, da smuča, kot zna. Za smuk nimam nobenih skrbi. Če bo naredil to, kar zna, bo vse dobro."

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (32/38):



1. Marco Odermatt (Švi) 1.516 točk

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 946

3. Franjo Von Allmen (Švi) 776

4. Loic Meillard (Švi) 731

5. Timon Haugan (Nor) 626

6. Atle Lie McGrath (Nor) 580

...

14. Miha Hrobat (Slo) 440

31. Žan Kranjec (Slo) 237

84. Nejc Naraločnik (Slo) 58

88. Martin Čater (Slo) 52

V superveleslalomu je pred zadnjo tekmo Švicar Marco Odermatt že osvojil mali kristalni globus. Ta se mu nasmiha tudi v smuku. Njegov bo četrto leto zapored najverjetneje tudi veliki kristalni globus. Do konca svetovnega pokala je samo še šest tekem. Ta konec tedna sta v Hajfellu na Norveškem na sporedu veleslalom z Žanom Kranjcem in slalom, nato pa sledi že omenjen finale v Ameriki s tekmami v vseh štirih disciplinah (veleslalom bo 26. marca, slalom pa 27.).