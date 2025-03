Izjemni Miha Hrobat navdušil in prehitel tudi Odermatta!

V Kvitfjellu na Norveškem je na superveleslalomski preizkušnji za svetovni pokal, ki je bila zaradi slabših vremenskih razmer nekoliko skrajšana, zablestel slovenski smučarski as Miha Hrobat. Ta se je s številko 21 povzpel na tretje mesto in na koncu za 47 stotink sekunde zaostal za zmagovalcem Italijanom Dominikom Parisom. 30-letni slovenski smučar se je tretjič v karieri povzpel na stopničke za zmagovalce v svetovnem pokalu in prve superveleslalomske. Rok Ažnoh je tekmo končal na 36. mestu, Nejc Naraločnik pa je odstopil.

Kvitfjell, superveleslalom, končni vrstni red: 1. Dominik Paris (Ita) 1:08,98

2. James Crawford (Kan) +0,38

3. Miha Hrobat (Slo) +0,47

4. Marco Odermatt (Švi) +0,48

5. Vincent Kriechmayr (Avt) +0,49

6. Alexis Monney (Švi) +0,56

7. Stefan Rogentin (Švi) +0,57

8. Jan Zabystran (Češ) +0,60

9. Stefan Eichberger (Avt) +0,61

. Nils Allegre (Fra) +0,61

11. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) +0,64

...

36. Rok Ažnoh (Slo) +1,71

Odstop: Nejc Naraločnik (Slo), Adrian Smiseth Sejersted (Nor) ...

Če so Mihi Hrobatu na sobotnem smuku stotinke ponagajale in ga je na koncu le pet stotink ločilo od odra za zmagovalce, pa se je vse skupaj poklopilo že dan kasneje, ko je izjemni slovenski specialist za hitre discipline zablestel na superveleslalomu. Hrobat se je po progi podal s številko 21, ko so bili v cilju že vsi največji favoriti za oder za zmagovalce, s svojim smučanjem pa navdušil. 30-letni Slovenec je blestel v tretjem sektorju proge, kjer je bil celo najhitrejši med vsemi, na koncu pa je za 47 stotink sekunde zaostal za Italijanom Dominikom Parisom. Za stotinko pa je prehitel četrtega Švicarja in vodilnega v superveleslalomskem seštevku Marca Odermatta, dve stotinki pa je za njim zaostal peti Avstrijec Vincent Kriechmayr.

Miha Hrobat je še enkrat več zablestel. Foto: Guliverimage

Hrobat se je tretjič v karieri v svetovnem pokalu zavihtel na oder za zmagovalce, prvič v superveleslalomu, kjer je bil do zdaj njegov najboljši izid osmo mesto iz letošnje Crans Montane. Dvakrat je bil tretji na smukih, v začetku decembra v Beaver Creeku in dober mesec dni kasneje v Wengnu. Hrobat je postal četrti Slovenec s superveleslalomskimi stopničkami v svetovnem pokalu, po Boštjanu Klinetu (2016), Alešu Gorzi (2008) in Juretu Franku (1984).

Norveški sneg Hrobatu ustreza. Pred desetimi leti je v Hafjellu postal mladinski svetovni prvak v superveleslalomu, v alpski kombinaciji pa je končal na tretjem mestu. Z današnjim nastopom si je zagotovil tudi finale sezone v dveh disciplinah, kot četrti najboljši smukač sezone ter po novem kot 16. superveleslalomist zime, ko je za kar osem mest popravil svojo uvrstitev.

Ostala dva Slovenca na startu nista osvojila točk. Rok Ažnoh je na koncu osvojil 36. mesto (+1,71), za točkami pa je zaostal 38 stotink sekunde. Nejc Naraločnik je odstopil po prvem merjenju vmesnega časa.

Dominik Paris je po petku še drugič ta konec tedna postavil najhitrejši čas. Foto: Guliverimage

V izjemno lepem spominu si bo Kvitjfell zapomnil tudi Paris. Potem ko je v petek slavil na smuku je danes temu dosežku dodal še najboljši čas v superveleslalomu. Italijanski smučar se je po skrajšani oziroma kar sprinterski progi podal s številko deset in nekoliko odskočil od konkurence, ki so jo ločile res majhne razlike. 35-letni Paris je za 38 stotink sekunde prehitel Kanadčana Jamesa Crawforda.

Pred tem koncem tedna je Paris na najvišji stopnički svetovnega pokala sta 16. decembra 2023, ko je zmagal na smuku v Val Gardeni. Še nekaj let nazaj pa sega njegova zadnja zmaga v superveleslalomu, ko je 14. marca 2019 zmagal v Soldeuu. Skupno je to za Italijana peta zmaga v svetovnem pokalu v tej disciplini.

Preberite še: