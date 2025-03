Smukači so v norveškem Kvitfjellu tekmovali še na drugem smuku, ki je bil obenem predzadnji v tej zimi. Nadaljuje se mnogoboj Švicarjev z najboljšim Slovencem Miho Hrobatom. Na vrhu so končali trije Švicarji: svetovni prvak Franjo Von Allmen, vodilni v seštevku Marco Odermatt in Stefan Rogentin. Hrobat je na četrtem mestu zaostal 43 stotink, za tretjim mestom pa vsega pet. Z višjo štartno številko se je med 10 uvrstil samo en smučar, Nejc Naraločnik s številko 38, ki je za sedmo mesto zaostal 75 stotink. Martin Čater in Rok Ažnoh sta bila daleč od dobitnikov točk.

Miha Hrobat je na petkovem smuku v Kvitfjellu zaradi večje napake končal na 11. mestu, a je ohranil možnosti za kolajno v skupnem seštevku te discipline. Marco Odermatt je v tej zimi dobil samo dva smuka, a bil še trikrat drugi. Pred zadnjima dvema smukoma je imel 103 točke prednosti pred svetovnim prvakom Franjem von Allmnom. V boju za bronasto kolajno je pred sobotno tekmo Hrobat za Alexisom Monneyjem, torej še tretjim Švicarjem, zaostajal 35 točk. Slovenski as je bil v tej zimi že dvakrat tretji, na svetovnem prvenstvu pa je odstopil.

Komaj 23-letni Franjo von Allmen je letos postal svetovni prvak, to pa bo njegova tretja zmaga v svetovnem pokalu. Foto: Reuters Sobotni nastop je Hrobat opravil bolje kot petkovega. A so odločale stotinke. Osvojil je četrto mesto, za Von Allmenom, Odermattom in še enim Švicarjem Stefanom Rogentinom. Miha je skozi cilj prišel vsega pet stotink za slednjim. Vodilni v seštevku discipline in svetovnega pokala je dirkal na limitu, sicer dobro popravljal napake, a za svetovnim prvakom zaostal 28 stotink. Petkov zmagovalec Italijan Dominik Paris je za Hrobatom zaostal 16 stotink, precej slabše pa je nastopil Monney, ki je bil za najhitrejšim kar sekundo in pol ter končal na 12. mestu.

Tekmovalci z višjimi številkami niso bili več konkurenčni za prvo deseterico. Najbolj izkušeni v slovenski reprezentanci Martin Čater je zaostal več kot tri sekunde (52. mesto). Dokler se ni na štartu znašel Nejc Naraločnik. Zaostal je samo 75 stotink, kar je pomenilo sedmo mesto. To je njegova najboljša uvrstitev v karieri, pred tem je bil med dobitniki točk samo februarja na smuku v Crans Montani (21.) in v petek na 19. mestu. Samozavest se mu je okrepila pred mesecem dni, ko je superveleslalom na svetovnem prvenstvu v Saalbachu končal na 14. mestu. Četrti Slovenec na tekmi, nekdanji mladinski svetovni prvak Rok Ažnoh, je zaostal več kot štiri sekunde in končal tekmo na predzadnje, 58. mestu.

Alpsko smučanja, Kvitfjell, smuk (m):



1. Franjo Von Allmen (Švi) 1:45,46

2. Marco Odermatt (Avt) +0,28

3. Stefan Rogetin (Švi) +0,38

4. Miha Hrobat (Slo) +0,43

5. Adrian Smitseth Sejersted (Nor) +0,51

6. Dominik Paris (Ita) +0,59

7. Nejc Naraločnik (Slo) +0,75

8. James Crawford (Kan) +0,87

9. Vincent Kriechmayr (Avt) +1,01

10. Justin Murisier (Švi) +1,05

...

52. Martin Čater (Slo) +3,05

58. Rok Ažnoh (Slo) +4,05

Hrobat sedem točk za bronom

Odermatt si še ni zagotovil malega kristalnega globusa. Pred finalnim smukom, ki bo v Sun Valleyju v zvezni državi Idaho v ZDA 22. marca, ima 83 točk prednosti pred Von Allmenom. Monney je sicer ostal tretji, a ima samo še sedem točk več kot Hrobat. Naraločnik se je povzpel na 27. mesto (58 točk).

"Težko bi bilo bolje. Samo stopničke smo grešili za pet stotink. Nejc sedmi. Super super vesel, da je Nejcu uspel preskok iz evropskega v svetovni pokal," se je po tekmi smejalo trenerju slovenske reprezentance Alešu Brezavščku. "Super super super! Škoda za Miho za tele lesene stopničke. A vsaka stvar je za nekaj dobra. Vemo, kje je rezerva. Delamo na tem, vidi se napredek, smer je prava." Za Ažnoha je dejal, da se je spotaknil na štartu in da se šele spoznava s progami. "Martin je v petek pokazal, da se sestavlja. Danes je hotel malo več, a ga je podrlo. Z Martinom imamo še kar kalvarijo."

Skupni seštevek svetovnega pokala (31/38):



1. Marco Odermatt (Švi) 1.466 točk

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 946

3. Franjo von Allmen (Švi) 756

3. Loic Meillard (Švi) 731

5. Timon Haugan (Nor) 626

6. Atle Lie McGrath (Nor) 580

7. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 554

8. Alexis Monney (Švi) 527

9. Clement Noel (Fra) 490

10. Stefan Rogentin (Švi) 469

...

15. Miha Hrobat (Slo) 380

30. Žan Kranjec (Slo) 237

84. Nejc Naraločnik (Slo) 58

88. Martin Čater (Slo) 52



Smukaški seštevek (8/9):



1. Marco Odermatt (Švi) 605 točk

2. Franjo Von Allmen (Švi) 522

3. Alexis Monney (Švi) 327

4. Miha Hrobat (Slo) 320

5. James Crawford (Kan) 270

6. Dominik Paris (Ita) 262

7. Justin Murisier (Švi) 256

8. Stefan Rogentin (Švi) 234

…

27. Nejc Naraločnik (Slo) 58

29. Martin Čater (Slo) 50