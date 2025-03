Mladi slovenski smučarski upi na svetovnem prvenstvu brez presežka

V Trbižu se je končalo mladinsko svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. Med svetovno elito prihodnosti je nastopalo tudi deset slovenskih smučarjev, najboljši rezultat pa je na veleslalomski tekmi uspel Mihi Oserbanu, ki je pred dnevi v Kranjski Gori prvič nastopal na tekmah svetovnega pokala. Na prvenstvu smučarskih talentov v sosednjem Trbižu je na veleslalomu dosegel 18. mesto, kar je bil najboljši slovenski rezultat na tem tekmovanju. Oserban, ki bo še dve leti mladinec, je vrhunski rezultat napadal tudi v slalomu, a odstopil v prvi vožnji. Po pokalu Vitranc je po tihem namignil celo na kolajno.

Tako je bil najboljši Slovenec na slalomu Anžej Arčon na 38. mestu. V ženskem slalomu je bila najboljša Taja Prešern na 28. mestu. V moških hitrih disciplinah je bil Alen Hriberšek 31. v smuku in 35. v superveleslalomu, pri ženskah pa Ana Bokal 33. v smuku in Daša Vuga 39. v superveleslalomu. V novi kombinaciji dvojic sta Slovenki Taja Prešern in Ana Bokal odstopili, Alen Hriberšek in Gal Hajdinjak pa sta zasedla 17. mesto, na ekipni tekmi so Slovenci izpadli v osmini finala. Ti dosežki so zagotovo razočaranje za slovensko alpsko smučanje, če vemo, da smo imeli še pred dvema letoma mladinskega svetovnega prvaka, Roka Ažnoha.