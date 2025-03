"Vedno so kakšni dvomi, kdaj večji kdaj manjši"

"Vem, da to ni tisto smučanje, ki sem ga sposoben. Trenutno pa nimam recepta, da si bom rekel, samo to bom naredil in pridem naslednjič na štart in bom kot nov oziroma da res pokažem tisto smučanje, ki sem ga že kazal," je po 16. mestu na veleslalomu za pokal Vitranc v Podkorenu pošteno priznal Žan Kranjec. Pred zadnjima dvema veleslaloma te tekmovalne zime je zdrsnil na peto mesto seštevka te discipline. "Treba se je umiriti, dati glavo gor in poskusiti najti nekaj več za zadnji tekmi."

Žan Kranjec pravi, da je nekaj zakrčenosti. Foto: Aleš Fevžer Žan Kranjec je bil po 16. mestu na domačem veleslalomu, kar je njegova najslabša uvrstitev zime, vidno razočaran. "Večjih napak ni bilo. Tak rezultat ni zaradi napak, ampak na splošno nisem imel hitrosti, da bi konkuriral najboljšim. Kdor me pozna, ve, da to ni smučanje, kot ko sem bil v najboljši formi. Več je neke zakrčenosti. Tudi sam vidim, da to ni smučanje, ki ga imam v sebi."

S trenerjem Miho Verdnikom sta se že v ciljnem izteku pogovorila o obeh vožnjah. "Prva vožnja je bila solidna, a se mi je zdelo, da imam še nekaj rezerve, predvsem v liniji, dinamiki, da bi se lahko bolj spravil na limit. To sem v drugi vožnji poskusil, a enostavno nisem našel prestave več. Sem preveč zavijal, bi moral imeti smuče bolj dol obrnjene. Tega se zavedam. Ne vem pa, kako bi to izboljšal tudi, če bi šel še enkrat," je srebrni olimpijec povedal v prvi izjavi. "Moram narediti res dobro analizo, pa potem mogoče tudi en reset."

"S 16. mestom ne moremo biti zadovoljni. Finale je odpeljal tehnično dobro, se je pa taktično uštel, ker je preveč zavijal. Ni zamujal v zavojih, bil je zgoden, a postavitev je bila taka, da bi moral imeti smuči obrnjene navzdol. Takšne postavitve mu ne ustrezajo, a tudi v finalu Beaver Creeka je bila proga tako postavljena, pa ni imel težav. Če si pravi, je vseeno, kakšni sta podlaga in postavitev, če pa nisi, pa takšne stvari pridejo do izraza," je nastop Žana Kranjca analiziral Verdnik.

"V taki konkurenci se poznajo že malenkosti"

Že pete zmage v Podkorenu se je veselil Henrik Kristoffersen. Foto: Aleš Fevžer Spomladanski pogoji na progi Kranjcu nikoli niso najbolj ustrezali, a v teh ni iskal izgovorov. Glede na temperature, pa sneg in dež v noči iz četrtka na petek so organizatorji sicer pripravili dobro progo. "Običajno sem na ledenih progah res boljši. Še vedno pa verjamem, da lahko tudi na takih naredim boljši rezultat, kot sem ga danes. V drugem teku je bila postavitev zelo hitra, mi je bolj ustrezala v prvem. A to ne smejo biti izgovori. Jaz verjamem in sem že dokazal, da sem se dobro smučal tudi v takih pogojih. Na splošno mi trenutno nekaj manjka, ena prestava več. Konkurenca pa je velika, majhne razlike. Poglejmo Steena Olsena in še katerega. Zelo hitro lahko nazaduješ nazaj. Bi rekel, da mi ne manjka veliko, a se v taki konkurenci poznajo že malenkosti." Norvežan Alexander Steen Olsen je v finalu izgubil kar 15 mest.

"Vedno so kakšni dvomi, kdaj večji kdaj manjši"

Žan Kranjec je spregovoril tudi o dvomih. Foto: Reuters Slovensko moško alpsko smučanje v tehničnih disciplinah že nekaj let sloni na Žanovih dosežkih. Sam pravi, da to ne čuti kot breme. Da se trenutno dvomi porajajo izključno zaradi smučanja. "Vedno so kakšni dvomi, kdaj večji kdaj manjši. Že kar nekaj let, z izjemo Hadalina sem in tja, sem edini Slovenec, tako da to zame ni neka nova stvar. Večji dvomi so takrat, ko se ne počutiš najbolje pripravljenega. Odvisno, kako smučaš na treningu, kakšne imaš zadnje tekme. Manj si zaupaš, večji dvomi so. Ko si pa res zaupaš, pa si zaupaš oziroma se uspeš prepričati, da si lahko najhitrejši, če narediš svojo najboljšo vožnjo. Priznam, da mi to trenutno malo manjka." In to vpliva tudi na psiho, na samozavest. "Ko so slabši rezultati oziroma slabše smučanje, samozavest ni ista. Jaz še vedno verjamem, da imam dobro smučanje v sebi in sem lahko med najhitrejšimi, ko to pokažem. Moram pa dobro smučanje dobiti nazaj in potem se bo vrnila tudi samozavest."

Do konca tekmovalne zime ga čakata še dva veleslaloma za svetovni pokal, 15. marca v Hafjellu na Norveškem in finalni 23. marca v Sun Valleyju v ZDA. Časa, da si povrne prave občutke, zdaj nekaj ima. "Še sam ne vem, kaj bi mi zdaj najbolj ustrezalo. Zdaj sem imel veliko treninga, pa nisem naredil koraka naprej, ki bi si ga želel. Ne vem, mogoče raje kakšen dan več počitka in nato nazaj na sneg. Do teh dveh tekem je še nekaj časa, verjamem, da lahko najdem boljše občutke. Nimam nekega recepta, a bom naredil vse, da bo tako, kot mora biti."

Še bolj kot Henrik Kristoffersen je v Podkorenu v finalu navdušil na koncu drugi Lucas Braathen. Foto: Aleš Fevžer Henrik Kristoffersen, ki je pravi specialist za to podkorensko strmino. Tukaj je zmagal petič, na stopničkah pa je bil že štirinajstič. Drugo mesto je osvojil njegov rojak, ki pa zdaj nastopa za Brazilijo, Lucas Pinheiro Braathen, ki je v finalu pridobil pet mest. Ta je dobil največji aplavz publike. Še sam je bil šokiran, ko je za njim zaostal tudi vodilni v veleslalomskem in skupnem seštevku Švicar Marco Odermatt. Kranjec je razplet veleslaloma komentiral z besedami: "Ne, ni me nič presenetilo. Letos je veliko fantov, ki je na določen dan sposobno priti na stopničke. Braathen letos dve super tekmi, kar nekaj slabih tekem. Ostala dva pa sta že velikokrat dokazala, da sta velemojstra. Ja, nobenega presenečenja."

"Upam, da bo prišel trenutek, ko se bomo skupaj veselili"

V Kranjski Gori se je zbralo okoli 4.000 navijačev, tribune niso bile povsem polne. Foto: Aleš Fevžer To je bil Kranjčev stoti nastop na veleslalomih svetovnega pokala. Med prvimi tremi je bil že 15-krat, a še nikoli na pokalu Vitranc. To je vsako leto njegov cilj, vprašanja, kdaj se bo zgodilo se ponavljajo. Tudi to ima lahko negativen vpliv. "Ne, to ni v podzavesti, ker danes nisem imel v nogah tisto res super smučarijo in bi na koncu zaradi nekega pritiska osvojil recimo peto mesto, ampak mi je na splošno manjkala tista hitrost, tista smučarija za boljši rezultat." Si je pa tega želel tudi zaradi domačih navijačev. "To je zelo lepo videti, da navijajo, podpirajo, tudi ob slabših rezultatih. Tega sem vesel, hvaležen. Upam, da bo prišel trenutek, ko se bomo skupaj veselili v cilju."