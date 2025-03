Norvežan Henrik Kristoffersen je ubranil vodstvo iz prve vožnje in je zmagovalec veleslaloma v Kranjski Gori. To je njegova 32. zmaga v svetovnem pokalu. Drugo mesto je z odlično finalno vožnjo osvojil norveški Brazilec Lucas Pinheiro Braathen (+0.41), tretji je bil Švicar Marco Odermatt (+0.52). Najboljši slovenski smučar Žan Kranjec je tekmo končal na 16. mestu (+1.60), kar je njegova najslabša uvrstitev v sezoni.

Edini slovenski finalist Žan Kranjec je bil po prvi vožnji na 10. mestu, a druge vožnje ni najbolje izpeljal, prednost pred tekmeci iz prve vožnje je zapravil že v zgornjem delu, ob prihodu na cilj pa je imel šele deveti dosežek. Do konca je Kranjec zdrsnil še za sedem mest in s končnim zaostankom 1,60 za zmagovalcem pristal na 16. mestu, kar je njegova najslabša uvrstitev v letošnji sezoni.

Zmagovalna trojica Braathen, Kristoffersen in Odermat. Foto: Reuters

V ciljnem izteku je bil vidno razočaran, ni bilo prave hitrosti, pravi, na zadnjih tekmah se mu pojavljajo nekateri dvomi. S trenerjem Miho Verdnikom sta se takoj pogovorila o obeh vožnjah. "Prva vožnja je bila solidna, a se mi je zdelo, da imam še nekaj rezerve, predvsem v liniji, dinamiki, da bi se lahko bolj spravil na limit. To sem v drugi vožnji poskusil, a enostavno nisem našel predstave več. Sem preveč zavijal, bi moral imeti smuče bolj dol obrnjene. Tega se zavedam. Ne vem pa, kako bi to izboljšal tudi, če bi šel še enkrat," je Kranjec povedal v prvi izjavi. "Moram narediti res dobro analizo, pa potem mogoče tudi en reset in nato naprej." Do konca sezone ga čakata še dva veleslaloma.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Že v prvi vožnji sta nastop končala preostala Slovenca na startu. Anže Gartner je z velikima zaostankom več kot šest sekund zasedel 57. mesto, Miha Oševčan pa ni privozil do cilja.

V nedeljo bo na sporedu še slalom.

Izidi: 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 2:18,18 1:10,73 1:07,45 2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 2:18,59 +0,41 1:11,61 1:06,98 3. Marco Odermatt (Švi) 2:18,70 +0,52 1:10,88 1:07,82 4. Stefan Brennsteiner (Avt) 2:18,86 +0,68 1:12,05 1:06,81 5. Marco Schwarz (Avt) 2:19,04 +0,86 1:12,22 1:06,82 6. Loic Meillard (Švi) 2:19,09 +0,91 1:11,57 1:07,52 ... 16. Žan Kranjec (Slo) 2:19,78 +1,60 1:11,79 1:07,99

- ni se uvrstil v drugo vožnjo: 57. Anže Gartner (Slo)

- odstop: Miha Oserban (Slo)

* svetovni pokal skupno (28): 1. Marco Odermatt (Švi) 1306 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 846 3. Loic Meillard (Švi) 681 4. Franjo Von Allmen (Švi) 606 5. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 554 6. Atle Lie McGrath (Nor) 548 ... 18. Miha Hrobat (Slo) 306 25. Žan Kranjec (Slo) 237 86. Martin Čater (Slo) 52 - veleslalom (7): 1. Marco Odermatt (Švi) 420 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 379 3. Alexander Steen Olsen (Nor) 301 4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 241 5. Žan Kranjec (Slo) 237 6. Loic Meillard (Švi) 234 ...

Razmerja moči po prvi vožnji

V prvi vožnji je presenetil Joan Verdu iz Andore, ki je odlično izkoristil postavitev svojega trenerja in se s startno številko 18 zavihtel na tretje mesto razpredelnice. Zaostanek Verduja za vodilnim Kristoffersenem znaša 52 stotink sekunde, za Odermattom na 2. mestu pa 37 stotink. Verdu je Kranjca prehitel za 54 stotink in ga potisnil na rob deseterice.

Joan Verdu je dobro izkoristil postavitev svojega trenerja in je bil po prvi vožnji odličen tretji. V finalu se mu vožnja ni posrečila. Tekmo je končal na 9. mestu. Foto: Reuters Kranjec je na jubilejnem 100. veleslalomu v konkurenci svetovnega pokala odprl tekmovanje in razživel navijaška grla v ciljni areni. Njegov čas 1:11,79 minute se ni izkazal za najhitrejšega. Najboljšemu slovenskemu veleslalomistu že prislovično ne ustrezajo soljene proge, ki ne nudijo veliko oprijema. "Sneg je spomladanski, večji kristal. Ne dobiš takega odziva. Vedel sem, da vožnja ni bila slaba, sem pa tudi sumil, da ni bila nekaj več, da bi bil lahko povsem spredaj. Z vožnjo sem zadovoljen, a v drugi vožnji se moram spraviti bolj na limit. Da naredim korak naprej."

Ob zaostanku dobre sekunde za najhitrejšim se je zavedal, da mora v finalu za svoje prve podkorenske stopničke smučati bolj agresivno. "Spraviti se bom poskusil na limit. Nočem si očitati, da nisem naredil vse, kar lahko. Bomo videli, kam me bo to pripeljalo. Upam, da čim višje."

Henrik Kristoffersen je vodil že po prvi vožnji. Foto: Reuters

Gartnerju in Oserbanu se ni izšlo po načrtih

Na startu sta bila še dva Slovenca Anže Gartner in Miha Oserban. Oserban, ki bo nastopil v nedeljo še na slalomu, je po napaki zapeljal s proge in tekme ni končal v cilju, Gartner pa je odpeljal vožnjo od starta do cilja, a je z velikima zaostankom več kot šest sekund (+6,18) zasedel 57. mesto in bil zadnji med uvrščenimi.

"Veselil sem se te domače tekme že od začetka sezone. Ni se izšlo po načrtu, a sem vedel, da imam zadnjo številko in da moram napasti. Čutil sem, da imam morda majhno možnost. In sem šel na glavo. Če se izide, se izide. Žal sem šel prehitro ven. A tako je, ko greš na glavo. Jutri imam še eno tekmo, kot popravni izpit. Če bodo pogoji dopuščali in če opravim, kot znam, lahko prikažem dobro vožnjo," je po debiju v svetovnem pokalu povedal talentirani 18-letni Oserban, ki bo v nedeljo edini Slovenec na slalomski tekmi.

V cilj je kot zadnji, 57. prišel 24-letni Gartner. "Nisem razočaran. Vem, da sem še bolj na ravni evropskega pokala. Proga je držala bolje, kot smo si mislili na ogledu. A če gre pred tabo 65 najboljših veleslalomistov, se je načela." To je bil njegov tretji nastop v svetovnem pokalu.

Preberite še: