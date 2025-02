Kranjski Gori so prižgali zeleno luč za domači vrhunec smučarske tekmovalne sezone. Po svetovnem prvenstvu alpske smučarje čakajo odločilne tekme, ki so pomembne tudi za končno razvrstitev v veleslalomskem in slalomskem seštevku svetovnega pokala. V Podkorenu je vse pripravljeno na Pokal Vitranc.

Po današnji uradni snežni kontroli Mednarodne smučarske zveze (Fis) so potrdili izvedbo moških tekem svetovnega pokala na poligonu Podkoren. Tekmi v veleslalomu in slalomu bosta po urniku 1. in 2. marca.

Alpski smučarji in ljubitelji zimskih športov v naravi lahko pričakujejo novo vrhunsko tekmovanje in prireditev, so prepričani organizatorji.

Lansko izvedbo so morali odpovedati zaradi močne odjuge. Prizadevni kranjskogorski delavci so se bili prisiljeni soočiti z grenko lekcijo in pričakali zimo odločeni, da se črni scenarij ne bo ponovil.

Pričakujejo vse najboljše

Pričakujejo vse najboljše, vključno s prvim smučarjem karavane Švicarjem Marcom Odermattom, ki je v Saalbachu moral predati dve kroni, veleslalomsko in smukaško, osvojil pa novo superveleslalomsko.

Dodaten magnet za domače navijače bo veleslalomski as Žan Kranjec, ki napoveduje napad na prve domače stopničke po 23 letih.

Posebno draž po mnenju organizatorjev predstavlja tudi bogat spremljevalni program. V Kranjski Gori napovedujejo največji slovenski "apres ski", torej največjo zabavo po smučanju. Tokrat na prostem na pustno soboto na prireditveni ploščadi pred Hotelom Kompas. Koncerta bosta ob tekmovalni progi tudi med obema vožnjama veleslaloma in slaloma.

Ohranjajo tudi posebno vabilo navijačem, tudi na 64. Pokalu Vitranc bo vstop v ciljno areno na območje stojišč prost s slovensko zastavo v velikosti najmanj 150 cm dolžine.

V Kranjski Gori so v začetku januarja uspešno izpeljali že ženski tekmi svetovnega pokala.

