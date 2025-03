"Želim si dobro nastopiti, zaključiti sezono na visoki ravni, na taki, kot sem sposoben. Bo bolj spomladanska tekma, temperature bodo kar visoke. Ampak ne glede na vse moram dati vse od sebe. Verjamem v dobro tekmo," je iz ZDA sporočil Žan Kranjec. Pred dvema letoma je sezono prvič končal na stopničkah v končnem seštevku posamezne discipline, kot tretji najboljši veleslalomist sezone. V letošnji sezoni pa je že pred finalom zapravil možnosti za odmevnejši dosežek v razvrstitvi discipline.

Najslabši veleslalom sezone je prikazal na mehkem snegu v Hafjellu. Tekmo je končal na 27. mestu, kar je imelo za posledico zdrs s petega na osmo mesto v seštevku discipline, z 241 točkami. S tem je tudi zapravil možnosti za tretje mesto v veleslalomskem seštevku v Sun Valleyju. Od stopničk ga loči prevelikih 105 točk. Decembra je bil tretji v Beaver Creeku, v drugem delu sezone pa ni več našel poti do vrha.

Verdnik: To vsekakor ni pravi domet Žana

Žan Kranjec in Miha Verdnik Foto: Aleš Fevžer "To vsekakor ni pravi domet Žana. Na treningu je smučal veliko bolje. V prvi vožnji je bila morda narejena napaka z izbiro smuči, a je bila odločitev skupna. V drugi je vzel druge smuči, smučal veliko bolje, predvsem v srednjem delu, a je sledila napaka. Kako naprej? Sun Valley bo čisto druga tekma kot Beaver Creek. Prav veliko ne bomo trenirali pred njo. Žan zna dobro in hitro smučati. Tega ni pozabil," je prepričan trener Kranjca Miha Verdnik.

"Naša glavna naloga bo povrniti samozavest, da bo spet zaupal sam sebi. Veliko pogovorov smo že imeli za naprej. Po vrnitvi iz ZDA se bomo že lotili priprav za naslednjo sezono. Prednostno bomo iskali rešitve, povezane tudi z nastavitvami materiala," je dejal Verdnik. Kranjec je v sezono krenil samozavestno. Najboljši vožnji je prikazal na začetku prav na bolj agresivnem ameriškem snegu. To je bilo decembra, v povsem drugačnih razmerah, kot jih gre pričakovati tokrat.

Odločilni del sezone z najpomembnejšima tekmama, na svetovnem prvenstvu v Saalbachu in doma na pokalu Vitranc, se mu ni izšel po načrtih. Na prvenstvu in na domačem hribu je meril na prve stopničke. A te so se mu izmaknile iz rok. Veleslalom za zlato, srebrno in bronasto snežinko je končal na 11. mestu, na vitranški strmini pa je končal celo izven petnajsterice na 16. mestu.

Veleslalomsko sezono je zaznamoval Marco Odermatt, ki je bil na šestih od osmih veleslalomov na stopničkah, na treh pa je zmagal. Švicar je osvojil štiri globuse od petih, skupnega, veleslalomskega, superveleslalomskega in smukaškega. V slalomu ne tekmuje.