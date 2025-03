Zadnje dejanje za Hrobata in specialiste hitrih disciplin

Sun Valley v ameriški zvezni državi Idaho sploh prvič gosti tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju. Za finale sezone 2024/2025 so za tekme v hitrih disciplinah pripravili povsem novo progo, ki so jo poimenovani Challenger (Izzivalec). Novozapadli sneg in veter sta bila v soboto prevelika izzivalca za organizatorje, ki so po več prestavitvah odpovedali tako moški kot ženski smuk, danes pa bodo poskušali izpeljati superveleslaloma.

Moški se bo začel ob 19.30, na štartu pa naj bi bilo 24 smučarjev. Med njimi je kot edini Slovenec Miha Hrobat, ki je pred dvema tednoma v Kvitjfellu s tretjim mestom sploh prvič v karieri svetovnega pokala osvojil superveleslalomske stopničke. Trenutno je v razvrstitvi discipline 16. Hrobat bo na progo šel s številko 19.

Z več kot 200 točkami vodi Marco Odermatt, ki si je že priboril superveleslalomski globus, še četrto sezono zapored pa bo osvojil tudi velikega. Drugi superveleslalomist je trenutno Vincent Kriechmayr, tretji pa Stefan Rogentin. Se pa še kar peterica bori za mesto med prvo trojico.

Štartna lista, superveleslalom 1. Jan ZABYSTRAN (Češ)

2. Giovanni FRANZONI (Ita)

3. Ryan COCHRAN-SIEGLE (ZDA)

4. Lukas FEURSTEIN (Aut)

5. Stefan EICHBERGER (Aut)

6. James CRAWFORD (Kan)

7. Alexis MONNEY (Švi)

8. Stefan ROGENTIN (Švi)

9. Franjo VON ALLMEN (Švi)

10. Raphael HAASER (Aut)

11. Vincent KRIECHMAYR (Aut)

12. Dominik PARIS (Ita)

13. Fredrik MOELLER (Nor)

14. Nils ALLEGRE (Fra)

15. Marco ODERMATT (Švi)

16. Jared GOLDBERG (ZDA)

17. Justin MURISIER (Fra)

18. Adrian Smiseth SEJERSTED (Nor)

19. Miha HROBAT (Slo)

20. Daniel HEMETSBERGER (Aut)

21. Christof INNERHOFER (Ita)

22. Stefan BABINSKY (Aut)

23. Loic MEILLARD (Švi)

24. Benno BRANDIS (Nem)

Vrstni red, superveleslalom (7/8): 1. Marco Odermatt (Švi) 491

2. Vincent Kriechmayr (Avt) 281

3. Stefan Rogentin (Švi) 271

4. Dominik Paris (Ita) 262

5. Mattia Casse (Ita) 260

6. Franjo Von Allmen (Švi) 254

...

16. Miha Hrobat (Slo) 120

57. Martin Čater (Slo) 2



