V Kranjski Gori so v pričakovanju domačega vrhunca smučarske tekmovalne sezone. Po svetovnem prvenstvu alpske smučarje čakajo odločilne tekme, ki so pomembne tudi za končno razvrstitev v veleslalomskem in slalomskem seštevku svetovnega pokala. V Podkorenu je devet dni pred Pokalom Vitranc vse pripravljeno na zeleno luč mednarodne snežne kontrole.

Za zdaj kaže, da je narava letos sodelovala pri izvedbi moškega tekmovanja. Tudi napoved za prihodnje dni obeta, kar pomeni, da lahko alpski smučarji in ljubitelji zimskih športov v naravi pričakujejo novo vrhunsko tekmovanje in prireditev.

Lansko tradicionalno tekmovanje v alpskem smučanju so morali odpovedati zaradi močne odjuge. Prizadevni kranjskogorski delavci so se bili prisiljeni soočiti z grenko lekcijo in pričakali zimo odločeni, da se črni scenarij ne bo ponovil.

Pričakujejo vse najboljše, vključno s prvim smučarjem karavane, Švicarjem Marcom Odermattom, ki je v Saalbachu moral predati dve kroni, veleslalomsko in smukaško, osvojil pa novo superveleslalomsko.

Na Gorenjskem pričakujejo oba nova svetovna prvaka, Avstrijca Raphaela Haaserja, ki je bil najboljši v tekmi za naslov svetovnega prvaka v veleslalomu, in slalomskega šampiona Loica Meillarda.

Dodaten magnet za domače navijače bo veleslalomski as Žan Kranjec, ki napoveduje napad na prve domače stopničke po 23 letih. Foto: Guliverimage

Dodaten magnet za domače navijače bo veleslalomski as Žan Kranjec, ki napoveduje napad na prve domače stopničke po 23 letih. Kranjec je na Solnograškem po napaki v zgornjem delu proge na 11. mestu ostal brez tako želene snežinke. Zato pa je Ljubljančan, ki je trenutno četrti najboljši veleslalomist v svetovnem pokalu, še toliko bolj odločen, da napake ne bo ponovil na domači strmini in uspešno opravil misijo - lov na prve stopničke v Kranjski Gori.

V svetovnem pokalu je zbral 15 uvrstitev na oder za zmagovalce, ima dve zmagi, a pred domačimi navijači še ni okusil slasti stopničk. Na domačem hribu je nastopil na 15 veleslalomih, šestkrat je bil v najboljši deseterici. Najbližje stopničkam je bil pred dvema letoma s četrtim mestom.

Posebno draž po mnenju organizatorjev predstavlja tudi bogat spremljevalni program. V Kranjski Gori napovedujejo največji slovenski "apres ski", torej največjo zabavo po smučanju. Tokrat na prostem na pustno soboto na prireditveni ploščadi pred Hotelom Kompas. Koncerta (Fehtarji, Natalija Verboten) bosta ob tekmovalni progi tudi med obema vožnjama veleslaloma in slaloma v soboto in nedeljo.

Ohranjajo tudi posebno vabilo navijačem, tudi na 64. Pokalu Vitranc bo vstop v ciljno areno na območje stojišč prost s slovensko zastavo v velikosti najmanj 150 cm dolžine.

V Kranjski Gori so v začetku januarja uspešno izpeljali tekmi svetovnega pokala alpskih smučark. Foto: Aleš Fevžer

"Tekmi sta bili vrhunski, letos smo imeli tudi malo sreče z vremenom. Mislim, da smo si to zaslužili glede na lansko leto. Lahko narediš vse prav, ampak če narava ne sodeluje, ne more izpasti vrhunska tekma, kot je bila na koncu," je za STA povedal nekdanji vrhunski smukač Andrej Šporn, ki se je letos prvič preizkusil v vlogi vodje pripravljavcev proge.

"V to sem se upal podati tudi zato, ker imam tako vrhunsko ekipo tukaj v Kranjski Gori, ki pripravlja tekmovanja že vsa ta leta. Vse je delovalo tako, kot smo načrtovali, in skupaj smo potem lahko naredili vrhunsko tekmo," je še podčrtal Šporn, ki pričakuje enako tudi za moški tekmi 1. in 2. marca.

Tako pri ženskem tekmovanju v Kranjski Gori kot tudi pri Pokalu Vitranc domači smučarski klub ASK Kranjska Gora poskrbi za nemoten potek in izvedbo samega tekmovanja.

"Kot domačin tudi najbolje poznaš razmere, kako se odzvati na vreme v različnih situacijah. Zraven imamo še izkušenega Janeza Šmitka s številnimi izkušnjami, ki pomaga z nasveti, ter utečeno ekipo, ko vsak natančno ve, kako in kam se obrniti, da so naloge dobro in hitro narejene."