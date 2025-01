Romantičen pobeg v Kranjsko Goro

Februar je mesec ljubezni. Od romantično okrašenih ulic in parkov ter raziskovanja romantičnih kotičkov do kulinaričnega razvajanja v dvoje in romantičnega valentinovega koncerta – Kranjska Gora ponuja čaroben pobeg za pare. Letos Kranjska Gora zaljubljencem obljublja nepozabno izkušnjo, ki bo ogrela srca vsem, ki so željni romantike.

VALENTINOVI PAKETI RAZVAJANJA

Poti na ta posebni večer vodijo v izbrane restavracije, kjer bodo vrhunski kuharji pripravili ekskluzivne valentinove menije. Sveče, skrbno izbrani okusi lokalnih sestavin in prasketanje ognja v kaminih bodo ustvarili popolno kuliso za trenutke v dvoje. Vabljeni ste, da pobrskate med romantičnimi paketi, ki so jih pripravili lokalni ponudniki.

Brunarica Kosobrin, le streljaj iz centra Kranjske Gore, očara s svojim lesenim slogom in romantičnim vzdušjem. Še posebej romantičen je paviljon, kjer je pokrito kurišče. Tu se dogajanje začne na dan zaljubljenih, v petek, 14. februarja. Zaljubljenci lahko izbirate med posebnim štirihodnim valentinovim menijem, ki je na voljo od petka do nedelje. Željni glasbe lahko doživetje nadgradite in se odločite za meni z večernim koncertom Maraaya v dvorani Vitranc, kjer bosta na balkonu postrežena še kozarec penine in sladica. Pari, ki si želite celostnega razvajanja, pa lahko rezervirate valentinov vikend paket.

REZERVACIJE: info@kosobrin.eu ali +386 31 663 502

Se želite prebuditi v dvoje v osrčju gora z osupljivimi razgledi na Julijske Alpe? Prenovljen hotel v Kranjski Gori, ki je na poti do priljubljenega jezera Jasna, je idealen za pobeg v dvoje. Za zaljubljence so pripravili gurmansko valentinovo večerjo v dvoje skupaj z valentinovim koncertom Maraaye.

REZERVACIJE: booking@eh.si

Konec tedna, poln nežnih trenutkov in razvajanja, pa lahko preživite v pristnem alpskem vzdušju Triangel Boutique Hotela. Zaljubljencem najprej predlagajo sprehod v dvoje do romantičnih kotičkov nato pa razvajanje v hotelskem wellness centru, za konec pa valentinova štirihodna večerja izpod rok chefa Jona Zupana in koncert Maraaye v dvorani Vitranc. Zaljubljencem nudijo tudi ugodnejše bivanje za dvo- ali večdnevni oddih, pri čemer ob rezervaciji mize za najmanj dve osebi podarjajo desetodstotni popust na ceno nočitve z zajtrkom.

REZERVACIJE: info@hotel-triangel.com ali +386 4 5885 500

Pino Alpino v osrčju alpske vasice, kjer bodo zaljubljence pričakali polni in pisani okusi ter krožniki, na katerih bodo okusne lokalne sestavine. Valentinov paket obsega posebej izbrani valentinov meni s petimi hodi, ki ga bo pripravil kuharski mojster Maj Suhadolnik, po želji pa ga bo dopolnilo odlično vino. Čarobno noč pa zaključite ob romantičnih zvokih dueta Maraaya.

REZERVACIJE: hello@pinoalpino.com ali +386 4 840 8400

V središču Kranjske Gore, tik pod smučiščem je Oštarija Kranjska Gora. Poleti goste razvajajo na najhladnejši terasi v Kranjski Gori, pozimi pa na najbolj sončni. Doživite pristne okuse Zgornjesavske doline in v valentinovem meniju okusite nagrajene rateške krape, ki se ponašajo s certifikatom kolektivne blagovne znamke Kranjska Gora Vrhunsko. Sladica pa zaenkrat ostaja še skrivnost, a nekaj vam lahko izdamo – zagotovo bo sladka.

REZERVACIJE: rezervacije@ostarijakranjskagora.si ali +386 71 359 880

Za vse, ki si želite popolnega valentinovega doživetja pa so v Jasna Chalet Resortu, prejemniku nagrade za najbolj romantično nastanitev 2024, pripravili nekaj prav posebnega. V idiličnem okolju vas pričakuje edinstvena izkušnja: štirihodni valentinov meni, postrežen v čarobnih Romantičnih Alpskih iglujih. Koncert dueta Maraaya pa bo čudovita pika na i za vaš večer ljubezni.

REZERVACIJE: info@jasnaresort.com ali +386 41 90 30 90

Restavracija Lipa, ki domuje v istoimenskem hotelu, črpa navdih iz edinstvenega stičišča treh kultur – slovenske, italijanske in avstrijske. Njihov moto? Enostavnost v raznovrstnosti. Ko sedete za mizo, se začne pravo kulinarično popotovanje, ki vas popelje v deželo čarobnih okusov. Za valentinovo so pripravili prav posebno razvajanje s štirihodnim menijem in vstopnicami za koncert dueta Maraaya.

REZERVACIJE: info@hotel-lipa.si ali +386 41 786 281

VALENTINOV KONCERT MARAAYA

Osrednji dogodek valentinovega bo čaroben koncert dueta Maraaya, ki se bo 14. februarja odvijal v dvorani Vitranc. Nežna glasba, prežeta s čustvi, bo ustvarila popolno vzdušje za praznovanje ljubezni. Marjetka in Raay – duo Maraaya – vas vabita, da skupaj z njima preživite večer, poln ljubezni, nežnosti in glasbe, ki se bo dotaknila vašega srca.

Goste, ki bodo pri lokalnih ponudnikih rezervirali valentinove pakete, pa čaka prav posebna pozornost – kozarec penečega vina in okusna sladica, ki bo poskrbela za še bolj sladek večer.

Tudi tisti, ki se za kulinarično razvajanje ne boste odločili, ste prisrčno vabljeni, da se skupaj z nami zavrtite ob zvokih priznanega dueta Maraaya. Vstopnico si zagotovite TUKAJ.

Rezervirajte svoj paket in doživite valentinovo, kot si ga zaslužite – nepozabno in polno ljubezni v čarobni Kranjski Gori. Več o posameznih paketih in valentinovih doživetjih v Kranjski Gori si lahko preberete tukaj.

