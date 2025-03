Slovenski debitant na Vitrancu: Naučil sem se, da z brezglavim napadom ne gre

"Nastopati na taki ravni, da si zraven najboljših, je res nekaj posebnega," je kljub odstopu z nasmeškom dejal 18-letni veliki up slovenskega alpskega smučanja v tehničnih disciplinah Miha Oserban. Po veleslalomskem debiju v soboto je v nedeljo doživel še slalomski krst v svetovnem pokalu. Prihaja s Koroške kot najboljša slovenska smučarka vseh časov Tina Maze. "Upam, da bom jaz tudi kdaj tako veliko ime, kot je ona. Ne vem, če se bo to zgodilo. Bom delal na tem, da se bo. Bomo videli čez 10 let."

"Veselil sem se te tekme, mogoče ne ravno od začetka sezone, ampak od sredine pa zagotovo. Vedno bližje, kot je bila ta tekma, vedno bolj sem bil malo pozitivno živčen, vedno bolj sem bil vesel." S temi besedami je pogovor s slovenskimi novinarji v Podkorenu po svojem drugem nastopu v svetovnem pokalu začel edini Slovenec na nedeljskem slalomu za pokal Vitranc, komaj 18-letni Miha Oserban. Nastopil je kot zadnji, s številko 68 in dokaj hitro odstopil. Tudi sobotne veleslalomske prve vožnje ni končal. "Vsekakor dobra izkušnja. Žal se je zame malo prehitro končalo, a sem se vseeno nekaj naučil, da brezglavi napad ne gre, da je treba kdaj malo taktizirati. Upam, da popravim svoje napake in grem z dobrimi mislimi naprej na mladinsko svetovno prvenstvo."

Miha Oserban si želi kolajno na mladinskem svetovnem prvenstvu. Foto: Filip Barbalić "Za številko 68 sem imel kar dobro ohranjeno progo. Bila je kakšna luknja, linija. Na začetku sem začel bolj zadržano, z glavo. Ko pa sem prišel v položnejši del, sem želel napasti, a me je čakala prva past. To je bil tisti lok, kjer je bil izhod zelo na kratko. Malo sem preveč, kot že včeraj, stopil na notranjo smučko in me je to stalo uvrstitve." To zimo primarno nastopa na tekmah evropskega pokala in pokala Fis, na katerem je dosegel dve zmagi, eno v slalomu in eno v veleslalomu. "Postavitev je v svetovnem pokalu malo drugačna, malo več kombinacij, malo več sprememb ritma. Vendar sem že treniral podobne postavitve, tako da mi ni bilo nič tujega. Težje pa je, ko proga postane malo načeta in je težje iti svojo linijo. Tam začnem delati napake."

"Ne vem, če upam napovedovati. Vsak si želi kolajno."

V sosednjem Trbižu ga v torek čaka veleslalomska tekma na mladinskem svetovnem prvenstvu, v četrtek pa še slalomski boj za kolajne v konkurenci smučarskih talentov, starih do 20 let. "Najstarejši so lahko letniki 2004, najmlajši pa 2008. Konkurenca je zelo močna. Številko bom imel boljšo kot tu, a bom moral res pokazati najboljše, kar znam, da se bom lahko boril za najvišja mesta," je samozavesten mladenič, ki je odrasel v SK Črna.

"Skrite želje so … Ne vem, če upam napovedovati. Seveda si vsak želi kolajno na svetovnem prvenstvu. Tudi sam si jo želim. Če bom pri pravi, če bo proga v redu, pa če bom imel malo sreče, se lahko zgodi karkoli. Ne bom toliko razmišljal o najvišjih mestih, a se bom le osredotočil na svojo vožnjo in tako bo rezultat prišel sam." V obeh disciplinah ima enako visoke želje. "V obeh disciplinah sem lahko hiter. Odvisno, katera mi bo bolje uspela. Upam, da obe. A vem, da je redko tako. Upam, da že na prvi odsmučam tako, kot znam."

"Treniramo na polno, gremo v pravo smer"

Miha Oserban na ogledu sobotnega veleslalomske proge v Podkorenu Foto: Aleš Fevžer

Zlata kolajna na mladinskem prvenstvu prinese še dodatno nagrado. "Da, greš na finalno tekmo svetovnega pokala in štartaš v 30. To je velik plus." Če ne uspe letos, pa v naslednjih dveh poskusih, saj bo še dvakrat upravičen do nastopa na mladinskem svetovnem prvenstvu. "To je eden od kratkoročnih ciljev. Upam, da mi uspe." V roku petih let bi rad na pokalu Vitranc oziroma na tekmah svetovnega pokala nastopal v prvi trideseterici. "Vem, da treniramo na polno, gremo v pravo smer. Iz treninga v trening smo hitrejši in upam, da se presenetim tudi sam." Po slovesu Tijana Marovta se je Mihova ekipa povečala, ob Tadeju Ameršku mu zdaj pomaga še trener Sergej Poljšak. Njegov opremljevalec s smučmi mu je zdaj ponudil še enega serviserja, Primoža Finžgarja. Ima še fizioterapevta Janeza Mikoliča. "Z ekipo sem zelo zadovoljen. Upam in verjamem, da bom imel še naprej tako podporo. Dobro delujemo skupaj. Vsem zaupam in ne bi rad česa spremenil."

Rad bi bil tako veliko ime kot Tina Maze

Nekega dne bi bil rad tako veliko ime kot Tina Maze. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Vse več trenira tudi skupaj s srebrnim olimpijcem Žanom Kranjcem ter njegovima trenerjem Miho Verdnikom in Rokom Šalejem. "To je en velik plus, da lahko treniram zraven enega najboljših. Veliko sem se že naučil od Žana, ogromno se še lahko naučim od njega. Tudi kot oseba je odličen. Mi pomaga, mi svetuje. Upam, da se bom lahko tudi v prihodnje še učil od njega." Z nasveti mu pomaga tudi naš nekdanji slalomski as Jure Košir. Na nedavnem svetovnem prvenstvu v Saalbachu je srečal tudi Tino Maze, najuspešnejšo smučarko iz Črne na Koroškem. "Vemo vsi, da je bila ena najboljših smučark v svetovnem pokalu. Upam, da bom jaz tudi kdaj tako veliko ime, kot je ona. Ne vem, če se bo to zgodilo. Bom delal na tem, da se bo. Bomo videli čez 10 let."

V ponedeljek objavimo razmišljanja zadnjega Slovenca s podkorenski zmago Jureta Koširja o Mihi Oserbanu in stanju v slovenskem alpskem smučanju.

Slovensko smučanje veliko stavi nanj. Pritisk?

Oserban izžareva veliko samozavesti. Foto: Aleš Fevžer Košir je zadnji Slovenec z zmago na slalomu za pokal Vitranc. Bilo je pred 26 leti. Sredi te sezone je nepričakovano kariero sklenil Tijan Marovt, ki na 32 tekmah ni osvojil točke. Lani se je predčasno upokojil tudi Štefan Hadalin, ki je bil zadnji Slovenec s točkami 15. januar 2023). Ob veteranu Klemnu Kosiju, ki trenira sam, je Oserban edini Slovenec med 700 na slalomski Fis lestvici. Zdi se, da je na njem breme rezultatov za slovenski slalom za naslednjih deset let. "Kakšnega pritiska niti ne čutim. Čutim samo pritisk, ki si ga sam ustvarim. Mogoče je to posledica tega, ker želim vse čim prej doseči. Mi je prej rekel en dober bivši smučar, da je treba gledat na večjo sliko, ne samo na cilje. Začel bom gledati na malenkosti, tekmo po tekmo. In upam, da bo na koncu poplačano."

Mladenič izžareva mladostno zagnanost in samozavest, ker je predpogoj za uspeh. "Ko se počutim dobro, sem lahko kar samozavesten. Ko mi ne gre vse po načrtu, raje zadržim kaj zase. Mislim, da je ta verzija mene doslej najboljša verzija. Da se ne vznemirjam glede slabih stvari, da grem samo pogumno naprej." Februarja je nastopil že na članskem svetovnem prvenstvu, slaloma in veleslaloma ni končal, na ekipni kombinaciji pa sta z Nejcem Naraločnikom osvojila 18. mesto.