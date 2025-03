Jure Košir brez dlake na jeziku o velikem talentu in veliki krizi

Bronasti olimpijec iz leta 1994 Jure Košir se je ob robu pokala Vitranc spomnil zadnje slovenske zmage na domači strmini. Da, to je bila njegova zmaga na slalomu leta 1999. Naslednje slovenske zmage v Kranjski Gori ni na vidiku, vsaj ne v slalomu. Imamo samo enega tekmovalca, pa še ta je mladinec. Košir 18-letnega Miho Oserbana spremlja že nekaj let, a pravi, da je kljub talentu še prezelen za svetovni pokal. Odkrito je naš nekdanji slalomski as naštel razloge za krizo slovenskega slaloma, kot je še ni bilo.

Henrik Kristoffersen je prejšnji konec tedna dobil veleslalom in slalom. Foto: Aleš Fevžer Norvežan Henrik Kristoffersen si je v nedeljo v Kranjski Gori že petnajstič prismučal stopničke, že šestič zmago (prvi je bil tudi na sobotnem veleslalomu). Ta je bila njegova 33. v svetovnem pokalu. Tako se je leta 1999 zmage na podkorenski strmini veselil Jure Košir. In to je še danes zadnja slovenska zmaga na domačem slalomu. "Spomin je lep, to sem si vedno želel. Sem član SK Kranjska Gora, tukaj sem odraščal, milijonkrat odpeljal to progo. In ko sem prišel v svetovni pokal, so bile vedno sanje, da bi zmagal tekmo tukaj," se je ob robu pokala Vitranc v svoja mlada leta vrnil danes 52-letni Košir. "Se spomnim, ko sem bil otrok, ko je Križaj zmagal na starem Vitrancu, ko je bil oče kontrolor na vratih in sem z njim gledal slalomsko tekmo. To se je potem v meni razvijalo, ta želja. Vesel sem, da mi je uspelo zmagati, bil sem tudi drugi in imel tu še nekaj lepih uvrstitev. Tukaj mi je bilo vedno lepo tekmovati, ker se mi je zdelo, da sem imel neko prednost pred tujimi tekmovalci. Zato je bila domača tekma vedno zelo pomembna." Na pokalu Vitranc sta zmagala tudi Bojan Križaj in Rok Petrovič.

Jure Košir se je leta 1999 veselil zmage na domači strmini v Podkorenu. Foto: Reuters

"Zanemarjenje otroških in mladinskih reprezentanc smučarske zveze"

Zadnje slovenske slalomske točke je osvojil leto dni upokojeni Štefan Hadalin. Bilo je januarja 2023. Foto: AP / Guliverimage In kdaj bomo dočakali naslednjo slovensko zmago v Kranjski Gori, vprašamo našega nekdanjega asa. "To je zelo nehvaležno napovedovati. Upajmo, bodimo potrpežljivi. Zdaj je treba dati skupaj glave in vse, ki so v alpskem smučanju, vključiti v razmišljanje, kako za prihodnost postaviti sistem, da bomo imeli spet tekmovalce in tekmovalce, ki bodo lahko posegli tudi po zmagah."

Nazadnje je slalomske točke osvojil predčasno upokojeni Štefan Hadalin januarja 2023. Nedavno je črto pod tekmovalno kariero potegnil še Tijan Marovt, ki točk na 32 tekmah v svetovnem pokalu ni osvojil. Slovenski slalom je v krizi, v kakršni še ni bil. Razlogov je več, pravi Košir. "Težave smučarskih klubov in ureditev, organizacija smučanja po klubih. Potem preveliko finančno breme na starših. In pa konec koncev zanemarjenje otroških in mladinskih reprezentanc smučarske zveze. Dolga leta, govorim o 20 letih. Mogoče bi bilo treba preveriti tudi strokovnost in kako delajo v tujini, kje se tukaj razlikujemo od njih."

"Imamo samo enega slalomista, a je za svetovni pokal še prezelen"

Miha Oserban je na pokalu Vitranc debitiral v svetovnem pokalu. Ta torek in četrtek ga čakata nastopa v veleslalomu in slalomu na mladinskem svetovnem prvenstvu v Trbižu. Foto: Aleš Fevžer V Podkorenu so v nedeljo v ogenj poslali mladinca, 18-letnega Miho Oserbana, 242. s Fisove slalomske lestvice. "To je kruta realnost. Trenutno stanje ni dobro. Imamo samo enega slalomista, ki lahko vozi evropski pokal, za svetovni pokal je še premlad, prezelen. Je potencial, v svoji starostni skupini je eden najboljših na svetu, vendar pa mora osvojiti še nekaj ravni, da lahko potem v svetovnem pokalu upaš na najvišja mesta. Stanje je tako, da nabora novih tekmovalcev v tem trenutku ni. Po mojem mnenju je treba delati s tem obstoječim kadrom čim bolje in graditi ekipo za prihodnost. S sistemom, ki bo deloval," je brez dlake na jeziku Košir.

Tudi Košir s kakšnim nasvetom pomaga mlademu Korošcu. "Pred tekmo sem govoril z njim. Rekel sem mu, naj se ne obremenjuje, da mora dati vse od sebe, napasti na vso moč. Ker je to edini način, da bi mogoče lahko prišel v finale. A se je videlo, da je v tej želji preveč želel in je tako odstopil v obeh disciplinah. On mora zdaj predvsem delati. Mislim, da so pridnost, vztrajnost, potrpežljivost za vsakega mladega športnika najpomembnejše."

V alpskem smučanju je težje biti uspešen kot v skokih

Jure Košir na letošnjem pokalu Vitranc. Foto: Aleš Fevžer V alpskem smučanju je težko narediti preboj v svetovni pokal, a ne zato, ker bi bile proge ali postavitve toliko težje kot na tekmah Fis ali v evropskem pokalu, na katerih to zimo Oserban primarno nastopa. Na dveh tekmah Fis je tudi zmagal. "Če je odlična ledena proga in če si v odlični formi, lahko prideš v finale tudi s številko 60. A to se zelo redko zgodi, običajno se proge uničijo. Si je treba narediti osnovo na tekmah Fis in evropskih pokalih, da imaš številko čim bližje 30, da se lažje zavihtiš v finale. In potem šele lahko zbiraš točke. Je kar proces," razlaga Košir. "V alpskem smučanju je malo drugače kot v skokih, kjer lahko pride 16-letnik in zmaga na tekmi, ker tam ni dejavnika proge."

Oserban prihaja iz dobrega okolja

Miha OSerban prihaja iz Koroške, iz Smučarskega kluba Črna, kjer je svojo uspešno pot začela tudi Tina Maze. Foto: Aleš Fevžer

Če je uvodoma Košir dejal, da so težave tudi v smučarskih klubih, pa vsaj tu Oserban prihaja iz prave sredine. Koroška smučarska šola že dolga leta daje dobre smučarje, od Tine Maze do Mitje Kunca in Aleša Gorze. O Oserbanu tako Košir še pove: "Njegova družina je drugačna, kot so mestne. Prihaja iz Črne na Koroškem, ki je tradicionalno znana kot smučarski kraj. Tam tudi klub dobro deluje. Kar nekaj otrok se tam ukvarja s smučanjem in tako se je on razvil z odlično podporo družine in kluba. Zdaj, ko je na državni ravni, na smučarski zvezi, pa mu je treba dati program, ki mu bo omogočil napredek."