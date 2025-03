Švicarji okupirali zmagovalni oder, slab dan za Žana Kranjca

Švicar Loic Meillard je zdržal pritisk, ubranil vodstvo iz prve vožnje in se veselil zmage v veleslalomu v Hafjellu na Norveškem. Na zmagovalnem odru sta mu družbo delala rojaka Marco Odermatt (+0.14) in Thomas Tumler (+0.23). Edini slovenski predstavnik na startni listi Žan Kranjec je po skromni prvi vožnji (30. mesto) za las ujel nastop v finalu, a se tudi tam ni najbolje znašel. Pred ciljem je naredil večjo napako in končal na 27. mestu (+4.12).

V ŽIVO: Hafjell, alpsko smučanje, veleslalom, moški, druga vožnja:

1. Loic Meillard (Švi) 2:18.20

2. Marco Odermat (Švi) +0.14

3. Thomas Tumler (Švi) +0.23

4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) +0.56

5. Alexander Steen Olsen (Nor) +0.69

...

27. Žan Kranjec (Slo) +4.12 1. Loic Meillard (Švi) 2:18.202. Marco Odermat (Švi) +0.143. Thomas Tumler (Švi) +0.234. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) +0.565. Alexander Steen Olsen (Nor) +0.69...

Razmerje moči po prvi vožnji

Žanu Kranjcu, ki se je na progo podal s startno številko šest, se vožnja ni posrečila. Kljub temu da ni naredil večjih napak, je bil prvi, ki je zaostal več kot dve sekundi (+2,29) in na koncu prvič v sezoni trepetal celo za uvrstitev v finale. Na koncu je le ujel zadnje mesto, ki mu je zagotovilo še en nastop. Ne zgodi se prav pogosto, da so si 30. mesto delili trije tekmovalci, ob Kranjcu sta imela isti čas še Italijan Alex Vinatzer in Francoz Loevan Parand.

Tudi če danes ne bo osvojil točke, si je Kranjec zagotovil dovolj zaloge in njegova uvrstitev med petindvajseterico, ki se bo merila na zadnjem veleslalomu sezone v Sun Valleyju v ZDA, ni ogrožena.

Slovenski veleslalomist pred Hafjellom po sedmih veleslalomih od devetih zaseda peto mesto v seštevku discipline.

Druga vožnja bo ob 12.30.

Alpsko smučanje, Hafjell, veleslalom (m), prva vožnja:

1. Loic Meillard (Švi)

2. Thomas Tumler (Švi) +0.08

3. Marco Odermat (Švi) +0.30

4. Stefan Brennsteiner (Avt) +0.51

5. Lucas Pinheiro Braathen (Nor) +0.53

6. Alexander Steen Olsen (Nor) +0.63

7. River Radams (Zda) +0.76

8. Raphael Haaser (Avt) +1.11

9. Filip Zubčić (Hrv) +1.18

10. Atle Lie McGrath (Nor) +1.25

...

30. Žan Kranjec (Slo) +2.29

Veleslalomski seštevek (7/9):



1. Marco Odermatt (Švi) 420 točk

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 379

3. Alexander Steen Olsen (Nor) 301

4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 241

5. Žan Kranjec (Slo) 237

6. Loic Meillard (Švi) 234