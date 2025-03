Dušan Blažič se vrača v slovensko smučanje

Novi predsednik strokovnega sveta je bil tudi na čelu Elanove tekmovalne službe. Blažič, ki je prek sina Jaka Blažiča povezan tudi s slovensko vrhunsko košarko, je na mestu predsednika stroke zamenjal Gregorja Benedika. Ta je sam podal odstop že pred tradicionalnim smučarskim praznikom Pokalom Vitranc 1. in 2. marca.

"Blažičeve neprecenljive in izdatne izkušnje so zelo dobrodošle, njegova vnovična vpetost v slovensko alpsko smučanje pa dodatna motivacija za vse udeležence," so ob tem poudarili v panogi. Predsednik zbora in odbora za alpsko smučanje je Janez Bijol, oče nogometnega reprezentanta Jake Bijola, vodja panoge pa je Matjaž Šarabon.

"Njegova prva naloga, skupaj z vodstvom panoge za alpsko smučanje, bo potrditev članov strokovnega sveta, kar je načrtovano za konec marca. Za tem pa sredi aprila sledi še predlog sestave reprezentanc in strokovnih štabov za sezono 2025/26," so napovedali v vodstvu panoge.

Prepričan je, da lahko ustvarijo lepe zgodbe in uspehe

"Vesel sem, da je odbor panoge za alpsko smučanje potrdil moje imenovanje za predsednika strokovnega sveta. Po krajšem premoru se znova vračam v smučarsko sredino in verjamem, da lahko skupaj z vsemi, ki se vsakodnevno trudijo v okviru panoge alpsko smučanje, znova ustvarimo lepe zgodbe in uspehe, kot smo jim bili priča že v preteklosti," je v današnji izjavi, ki so jo posredovali iz SZS, povedal Blažič.

"Verjamem, da bom konstruktivno in uspešno sodeloval z vsemi klubi in društvi ter s posamezniki, s katerimi želim skupaj ustvarjati najboljše pogoje za razvoj bodočih slovenskih alpskih smučark in smučarjev," je še dodal Blažič.

Odbor panoge je novega predsednika strokovnega sveta potrdil na korespondenčni seji 17. marca, so za STA sporočili iz panoge.

Šarabon je v pogovoru za STA po letošnjem moškem tekmovanju za svetovni pokal v Kranjski Gori napovedal spremembe. "Nekatere bodo precej velike," je takrat dejal.

Viden je izostanek strateškega dela z mladimi. To je bilo vsem opazno na Pokalu Vitranc, ko so nastopili zgolj trije domači tekmovalci, ob tem je bil le Žan Kranjec del najboljših veleslalomistov, na slalomu pa Miha Oserban s slabo startno številko ni bil del finalistov.

