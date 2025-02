Tijan Marovt, ki je pet let neuspešno lovil svoje prve točke v svetovnem pokalu, se je odločil, da pri 26 letih konča tekmovalno kariero. To zimo je bil edini slalomist v slovenski reprezentanci. "Na koncu dne preprosto nisem bil dovolj dober."

"Tijan Marovt se je odločil, da zaključi svojo profesionalno športno pot. 26-letnik iz Slovenskih Konjic, član ASK Branik Maribor, se tako podaja na novo življenjsko pot," sporočajo iz Smučarske zveze Slovenije. To je naslednja šokantna vest po novici o selitvi Luke Dončića v Los Angeles Lakerse, ki nas je zadela to nedeljo. In ni prvi slovenski alpski smučar, ki se je predčasno odločil za konec kariere v zadnjih let, spomnimo se le na Štefana Hadalina in Meto Hrovat, zaradi poškodb se je za novo pot odločila tudi Tina Robnik.

Tijan Marovt je ostal brez točk v svetovnem pokalu. Foto: Guliverimage "Po temeljitem razmisleku sem se odločil, da zaključim svojo profesionalno športno pot. V zadnjih nekaj sezonah mi ni uspelo narediti preboja, ki sem si ga želel in za katerega sem trdo delal. Ni bilo vedno lahko, a res sem dal vse od sebe. Kljub težki poškodbi in težki vrnitvi sem vztrajal in verjel, da mi lahko uspe. Včasih se je zdelo, kot da mi preprosto ni usojeno, saj sem bil velikokrat zelo blizu, a vseeno zelo daleč. Na koncu dne preprosto nisem bil dovolj dober. Kljub temu sem ponosen na to, kar sem dosegel," je povedal Marovt.

"Ko se ozrem nazaj, pomislim na tistega mladega fanta, ki je sanjal o tekmovanjih v svetovnem pokalu, ki si je predstavljal, da bo stal med najboljšimi na svetu. Vem, da bi bil ponosen. Smučanje mi je dalo več, kot sem si lahko kdaj koli predstavljal. Bilo je čudovito poglavje v mojem življenju, a prišel je čas, da spišem novo poglavje. Čeprav se poslavljam s težkim srcem, sem predvsem hvaležen za spomine, ljudi, ki sem jih spoznal, in to izjemno pot," je še zapisal v sporočilu za javnost. "Iskrena hvala vsem, ki ste mi to omogočili, verjeli vame in me podpirali. Hvala moji družini, Aneji, vsem trenerjem, prijateljem, sponzorjem, opremljevalcem in smučarski zvezi. Brez vas ne bi bil tu, kjer sem danes. Hvala smučanje! Za vedno hvaležen."

Tijan Marovt in Štefan Hadalin sta veljala za velika upa slovenskega slaloma. Oba sta sklenila karieri še pred najboljšimi leti. Foto: Grega Valančič/Sportida

S Smučarske zveze še sporočajo, da bodo ekipe za nastop na svetovnem prvenstvu, ki se v avstrijskem Saalbachu začne v torek, znane v ponedeljek po seji odbora za alpsko smučanje.