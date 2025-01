Miha Hrobat pred spektaklom na Streifu: Pričakujem pravi klasični težek smuk v Kitzbühelu

Smučarji so na eni najprepoznavnejših prog na svetu opravili z dvema uradnima smukaškima treningoma, današnji pa je bil odpovedan. Najbolje se je od Slovencev na treningu znašel Miha Hrobat, ki je bil 18. oziroma 14.

Za ogrevanje smučarje najprej v petek čaka superveleslalom (11.30), ko bo ob Hrobatu nastopil še mladi Rok Ažnoh. Za sobotni smuk (11.30) sta poleg Hrobata, ki bo prvič v karieri tekmo začel med smukaško elito s številko med 6 in 15, sta pripravljena še Nejc Naraločnik in Martin Čater. V nedeljo bo na petelinjem grebenu še slalom, na tekme pa se ponovno vrača Tijan Marovt.

Hrobat: Nekaj odstotkov rezerve še v opremi in napadalnosti

"Dva treninga smuka smo opravili. Zdaj nas čaka superveleslalom. Pred tekmo upam, da bo proga tudi višjim številkam dopuščala konkurenčno smučanje. Vem, da sem v tako dobri formi, da lahko tudi v superveleslalomu dosežem dober rezultat. Pričakujem težko tekmo, kot se spodobi za Kitzbühel, saj tudi superveleslalom nikoli ni lahek. Upam le, da bodo razmere dopuščale dobro vožnjo. V smuku sem na obeh treningih nekako našel prave linije. Nekaj odstotkov rezerve je še v opremi, tudi napadalnost še ni bila na ravni, ki si jo želim prikazati na tekmi. Letos sem že večkrat pokazal, da na treningih nisem bil v vrhu, sem pa bil na tekmi. Videli bomo, kakšni bodo pogoji v soboto. Proga je med drugim treningom že postala bolj ledena, ni bila tako lahka kot na prvem. Pričakujem, da se bo do sobote še bolj utrdila in bo kakšna grbina več, tako da bo to pravi klasični težki smuk v Kitzbühelu," je za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Hrobat.

"Bil sem zelo vesel, da sem dobil priložnosti na tej progi, saj sem o tem sanjal že nekaj let." Foto: Guliverimage

Ažnoh je sanjal več let

"Prvi trening je bila za Kitzbühel resnično prijazna podlaga za tekmovalce, na drugem pa je že treslo, tako da se vse razvija v pravi Kitz. Tudi vidljivost je bila zelo slaba. Proga postaja težka, saj je podnevi toplo, ponoči pa zelo zmrzne, upamo le, da ne bo preveč dežja, da bo proga za soboto dobra pripravljena. Moji vožnji nista bili najboljši, tako da me čaka še nekaj analiz. Poskušal se bom čim bolje zbrati in smučati čim bolje, kar se da," pravi Čater.

Tekem se veseli tudi Ažnoh, za katerega bo to premierni smukaški nastop v Kitzbühelu: "Bil sem zelo vesel, da sem dobil priložnosti na tej progi, saj sem o tem sanjal že nekaj let. Prva vožnja je bila čisto v redu, a se vidi, da je proga zgoraj zelo težka. Prvič zagotovo ne moreš vsega zadeti in smučati zelo dobro, od ceste naprej pa sem se malce sprostil in smučal bolje. V superveleslalomu si želim le popolno napasti, druge taktike ni, in smučati kar se da hitro in kolikor bo proga dopuščala."