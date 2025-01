Po poškodbi Pinturaulta alarm: Nekaj se mora spremeniti

Francoski smučarski as Alexis Pinturault ne bo nastopil na prihajajočem svetovnem prvenstvu v avstrijskem Saalbachu, je sporočila Francoska smučarska zveza (FFS). Pinturault, ki se je to sezono vrnil po strgani križni vezi iz lanskega Wengna, je namreč grdo padel in se poškodoval na petkovem superveleslalomu v Kitzbühlu. To je naslednja v nizu težkih poškodb alpskih smučarjev in zdaj direktor moških tekmovanj v svetovnem pokalu Markus Waldner napoveduje sestanke in spremembe.

Triintridesetletni Alexis Pinturault je eden od številnih smučarjev, ki so na zahtevni superveleslalomski preizkušnji na Streifu grdo padli. Organizatorji so morali ob tem trikrat aktivirati reševalni helikopter. Tudi Pinturaulta so z njim prepeljali v bližnjo bolnišnico v St. Johannu. Francoska zveza je sporočila, da si je nekdanji zmagovalec skupnega seštevka (2020/21) zlomil kost v desni nogi in si poškodoval še meniskus. Posledično bo izpustil svetovno prvenstvo, ki se začne četrtega februarja, na nadaljnje zdravljenje pa ga bodo prepeljali v domovino.

Alexis Pinturault Foto: Guliverimage Francozi so v zadnjem obdobju zaradi poškodb izgubili tudi svojega prvega zvezdnika v hitrih disciplinah Cypriena Sarrazina. Ta je grdo padel v Bormiu ter si pri tem huje poškodoval glavo in že končal sezono. Florian Loriot je prav tako grdo padel v Kitzbühlu in bo v Avstriji ostal na opazovanju zaradi pretresa možganov, so še zapisali pri francoski krovni zvezi.

Od 57 smučarjev na štartu superveleslaloma, ki ga je prvič v meki avstrijskega smučanja dobil Švicar Marco Odermatt, jih je 43 pripeljalo v cilj. Med njimi je bil tudi edini slovenski predstavnik v točkah za svetovni pokal Miha Hrobat, bil je 18.

Waldner: Smo na skrajni meji

Markus Waldner Foto: Reuters Direktor moških tekmovanj v svetovnem pokalu Markus Waldner je napovedal, da morajo z organizatorji, trenerji in celotno smučarsko industrijo najti način, kako zmanjšati število padcev in predvsem hudih poškodb, ki se letos vrstijo ena za drugo. Waldner je izpostavil predvsem "agresivno opremo za smučanje" ter ledene proge na že tako zahtevnih terenih. "V Saalbachu bomo med svetovnim prvenstvom imeli dva sestanka z vsemi deležniki, torej smučarsko industrijo, inženirji, mediji, trenerji in zdravniškim osebjem."

"Nekaj se mora spremeniti. Vsi se strinjamo, da moramo zmanjšati število padcev in poškodb. Smo na skrajni meji, zato moramo sodelovati vsi, da najdemo rešitve," je dejal direktor tekmovanj, a pripomnil, da je alpsko smučanje že od nekdaj povezano s poškodbami. "Gre za šport, pri katerem je veliko tveganja, sicer bi igrali namizni tenis. Vsi, ki se pojavijo na startu, se zavedajo tveganja. Mi pa moramo zmanjšati to tveganje, to je naše delo in pri tem moramo biti vsi na isti valovni dolžini."

V soboto ob 11.30 bo v Kitzbühlu legendarni smuk za pokal Hahnenkamm, proga Streif pa velja za eno najbolj atraktivnih in nevarnih v svetovnem pokalu. Na štartu bodo trije Slovenci. V elitni skupini bo s številko 10 startal Hrobat, sicer četrti smukač te sezone, številko 38 bo nosil Nejc Naraločnik, 41 pa Martin Čater. V nedeljo bo v Kitzbühlu še slalom.