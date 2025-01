Odermatt in Hrobat mislita resno, zelo resno #video

"Popoln napad, od štarta do cilja," pred klasičnim smukom v Kitzbühlu, ki v svetu alpskega smučanja šteje največ, napoveduje to zimo že dvakrat tretji Miha Hrobat. Na Streifu je bil na smuku do zdaj najboljši sedmi pred dvema letoma. Zadnji veliki cilj ta smuk predstavlja za Marca Odermatta, saj ga še nikoli ni dobil. Začetek ob 11.30.