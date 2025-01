V Garmisch-Partenkirchnu brez prvega treninga smuka

Mihi Hrobatu in njegovim tekmecem sta v petek ponagajali megla in mehka snežna podlaga. Kot zatrjujejo prireditelji, pa nedeljska tekma ni v nevarnosti, saj se bo v noči na soboto ohladilo, tako da se bodo razmere za sobotni obvezni trening izboljšale. Smuk v nemškem zimsko-športnem središču bo zadnja tekma svetovnega pokala pred svetovnim prvenstvom v Saalbachu. Tam bo Hrobat eden od kandidatov za kolajno, saj je trenutno tretji v smukaškem seštevku. To soboto zjutraj ga bomo gostili v Sportalovem sobotnem intervjuju.