Marcu Odermattu ni še nikoli uspelo, tokrat je zaostal tudi za Miho Hrobatom. Je pa uspelo Jamesu Crawfordu. Zmagal je največjo od tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju - smuk v Kitzbühlu. Je prvi Kanadčan po dolgih 42 letih, ki je pokoril konkurenco na zloglasnem Streifu. To je enostavno treba proslaviti na pravi način. In tudi je! Samo poglejte posnetke z zabave, ki so jih delili na družabnih omrežjih.