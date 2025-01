Primož Roglič si je v Kitzbühelu od blizu ogledal mojstrovino rojaka

Primož Roglič si je danes povsem od blizu ogledal dogajanje na eni najprestižnejših in najzahtevnejših smučarskih preizkušenj na svetu, moškem smuku v Kitzbühelu v Avstriji. Slovenski kolesarski as, ki bo sezono začel 19. februarja na Portugalskem, je tako lahko doživel pristno vzdušje in veselje ob izjemni vožnji slovenskega smukača Mihe Hrobata.