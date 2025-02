Odermatt zanesljivo svetovni prvak, Naraločnik svetla slovenska točka

Svetovni prvak v superveleslalomu je Švicar Marco Odermatt, ki je v Saalbachu upravičil vlogo glavnega favorita in zanesljivo prišel do zlatega odličja, tretjega na svetovnih prvenstvih, a prvega v tej disciplini. Najboljši superveleslalomist sezone je najbližjega zasledovalca, Avstrijca Raphaela Haaserja, prehitel za točno sekundo, tretji je bil Norvežan Adrian Smiseth Sejersted (+1.15). Od slovenskega kvarteta je navdušil Nejc Naraločnik, ki v svetovnem pokalu še nima točke, tokrat pa je zasedel 14. mesto. Miha Hrobat, ki je bil na progi sicer hiter, in Martin Čater sta odstopila, Rok Ažnoh pa je bil 31. Specialiste za hitre discipline v nedeljo čaka še smuk, ko bo glavno slovensko orožje Hrobat.

Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju so v Saalbachu podelili prvi komplet odličij v moški konkurenci. Alpski smučarji so se merili v superveleslalomu, v katerem smo dobili novega svetovnega prvaka, saj se branilec zlata iz Meribela, Kanadčan James Crawford, ni približal najhitrejšim.

Raphael Haaser je razveselil Avstrijce s srebrom. Foto: Guliverimage Na superveleslalomski tron je stopil vodilni smučar discipline v sezoni, Švicar Marco Odermatt. Nastopil je s številko osem in v cilj prišel z več kot sekundo prednosti pred takrat vodilnim Adrianom Smisethom Sejerstedom.

Do konca tekme se mu je še najbolj približal brat nesrečne Ricarde Haaser, ki se je v četrtek huje poškodovala, Raphael Haaser. Avstrijec je zaostal točno sekundo, tretje mesto pa je zadržal Sejersted, ki se je na progo podal prvi. Zaostal je sekundo in 15 stotink.

Za Odermatta je to tretje odličje s svetovnih prvenstev, vsa tri so zlata. Pred dvema letoma v Meribelu je bil namreč svetovni prvak v smuku in veleslalomu. Haser je prišel do drugega odličja na svetovnih prvenstvih, pred dvema letoma je bil bronast v kombinaciji.

Sejersted pa bo sploh prvič prejel snežinko, do zdaj je bil v svetovnem pokalu dvakrat na zmagovalnem odru, a od tega je že dolgo, obe uvrstitvi na stopničke je slavil decembra 2020.

Adrian Smiseth Sejersted je s številko ena prišel do prvega odličja na svetovnih prvenstvih. Foto: Guliverimage

Naraločnik med 15-erico

Najbolje je od četverice Slovencev s progo opravil Nejc Naraločnik, s številko 39 je ciljno črto prečkal z dvema sekundama in 19 stotinkami zaostanka, kar je zadostovalo za 14. mesto. Do cilja je prišel še Rok Ažnoh, z zaostankom štirih sekund in 21 stotink je bil 31.

"Moram se še malo umiriti in razmisliti. Pokazal sem pravi pristop, ki sem si ga od nekdaj želel, sproščen napad. Danes mi je uspelo, bilo je še nekaj rezerve, a sem super zadovoljen," je v prvi izjavi po prihodu v cilj za nacionalno televizijo dejal 26-letni Naraločnik, ki v svetovnem pokalu še nima točk, tokrat pa je svetovno prvenstvo končal med 15-erico.

Nejc Naraločnik je zasedel 14. mesto. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Nejc se je peljal približno tako, kot zna. Vedno mu govorimo, da mora smučati, kot zna, in bo dovolj. Normalno bi lahko tudi danes našel ovinke, ki niso bili optimalni, a ne bomo iskali dlake v jajcu. To je ekipa. Če enemu ne uspe, mora potegniti drugi. To je cel štos. Miha je šel, kot smo se zmenili, ni mu zneslo. Bolje je, da je tako in konča ob strani, kot da ne bi dal vse od sebe. Imel je čudovite čase na vrhu, tako je. Mihi se ni sešlo, Nejcu se je. Sedaj bo on lažje dirkal in tudi mi bomo lažje gledali njega," je po 14. mestu Naraločnika za Smučarsko zvezo Slovenije dejal trener Aleš Brezavšček.

Hrobat in Čater odstopila

Kot prvi Slovenec je nastopil Miha Hrobat, glavni adut za nedeljski smuk, po dobrem začetku in dobrih vmesnih časih so se začele težave in 30-letnik je po dobrih 40 sekundah in napaki odstopil.

Miha Hrobat je bil hiter na progi, a odstopil. Njegova glavna disciplina, smuk, bo v nedeljo. Foto: Guliverimage

"Na svetovnem prvenstvu le vožnja na polno, to je potrebno narediti. Vožnja na pol ne pripelje nikamor. Žal, ko si na limitu, se dogajajo napake. Danes morda čisto moja, butasta, napaka. Nisem želel narediti preveč smeri, na koncu je nisem naredil nič. Videl sem, da imam hitrost, to je dober občutek za nedeljo. Začel sem z miselnostjo na medaljo in tudi smučanje do tja, je bilo takšno. Občutki so dobri, danes pa je potrebno pustiti, kaj bi lahko bilo," je po odstopu dejal Hrobat.

Nekoliko dlje je na progi zdržal Martin Čater, a tudi on na koncu odstopil.

SP v alpskem smučanju, superveleslalom (m): 1. Marco Odermatt (Švi) 1:24,57

2. Raphael Haaser (Avt) +1,00

3. Adrian Smiseth Sejersted (Nor) 1,15

4. Vincent Kriechmayr (Avt) 1,20

5. Fredrik Moeller (Nor) 1,22

6. Stefan Babinsky (Avt) 1,30

7. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) 1,31

Dominik Paris (Ita) 1,31

9. Stefan Rogentin (Švi) 1,68

10. Jeffrey Read (Kan) 1,99

...

14. Nejc Naraločnik (Slo) 2,19

31. Rok Ažnoh (Slo) 4,21 - odstop: Miha Hrobat, Martin Čater (oba Slo)

