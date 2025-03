Marco Odermatt poškodoval mali kristalni globus, drobce stekla pa razdelil med člane ekipe #video

Švicarski smučarski dominator Marco Odermatt ima zdaj v svoji zbirki že 13 kristalnih globusov – štiri v veleslalomu, dva v smuku, tri v superveleslalomu in štiri za skupno zmago v svetovnem pokalu. Kot je dejal, ne bo prosil za novega, saj se mu zdi zgodba o globusu brez podstavka še bolj zanimiva.

To ni prvič, da je Odermatt razbil katero od svojih trofej. Ko je leta 2019 prvič stal na odru za zmagovalce v svetovnem pokalu, je na zabavi pokal po nesreči izpustil na tla. "Polovico tistega pokala imam še vedno doma," se je spomnil. "Tudi to je lepa zgodba."

Odermatt upa, da razbit pokal ne prinaša nesreče. "Morda je bil to simbol mojega slabšega začetka sezone. A po okrevanju in osvojitvi novega globusa je občutek neverjeten," se je ob koncu sezone, ki jo je končal s štirimi globusi, velikim za zmago v seštevku vseh disciplin ter malima v obeh hitrih disciplinah za dobljena seštevka smukov in superveleslalomov, smejalo Švicarju.

