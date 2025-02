V svetovnem pokalu ima 15 uvrstitev na stopničke, od tega dve zmagi. Ima srebrno kolajno z olimpijskih iger. Manjka mu samo še kolajna s svetovnega prvenstva. Žan Kranjec. "To ni pritisk, si jo pa zagotovo želim. Predvsem želim oditi s prvenstva brez obžalovanja. Verjamem, da imam v nogah, da osvojim kolajno. A najprej moram pokazati, kaj znam. Verjamem, da jo lahko osvojim, lahko pa se zgodi, da bom končal kariero brez kolajne, a na kariero bom v vsakem primeru gledal kot na uspešno. Si pa kolajno na svetovnem prvenstvu želim in upam, da mi jo uspe osvojiti."

Ob Mihi Hrobatu, ki bo za kolajno dirkal to nedeljo, je slovenski adut za najvišja mesta na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Saalbachu še srebrni olimpijec Žan Kranjec. Zadnje tri dni je treniral v Reiteralmu, po treh dneh v domovini se vrača na trening v Avstrijo in naslednjo sredo na prizorišče prvenstva, kjer ga tekma sezone čaka naslednji petek. To bo njegov edini nastop, edina disciplina na prvenstvu.

Žan Kranjec je ambasador akcije Smučarski centi. Foto: Bor Slana/STA "Ne skrivam, da si želim kolajne. Vemo, da to največ šteje. Nekajkrat sem bil že blizu. Osredotočen bom samo na smučanje. Zelo dobro smučam. In verjamem, da lahko na svetovnem prvenstvu pokažem svoje najboljše smučanje. To je moj prvi cilj, vem pa tudi, po kaj grem rezultatsko tja," je o ciljih za prvenstvo spregovoril na sedežu pokrovitelja Petrol, ki je ta teden že četrtič sprožil akcijo Smučarski centi, ko lahko svoj račun na bencinski črpalki zaokrožite navzgor in gredo ti centi za opremo in treninge slovenskih smučarjev do 16 let. "To je odlična akcija. Vsi vemo, da alpsko smučanje ni poceni šport. Vsak evro je dobrodošel za mlajše smučarje, da kdo lažje nadaljuje ali da spodbudi starše, da vpišejo otroka v alpsko smučanje. Pomoč mlajšim je super stvar."

Verdnik: Smuča hitro, na visoki ravni

Vse gre po načrtih, pravi Miha Verdnik. Foto: Bor Slana/STA "Želim si, da bo na visoki ravni, da bo smučal hitro. Delamo v tej smeri. Stvari gredo po načrtu," o Kranjčevi pripravljenosti pove njegov trener Miha Verdnik. Z 222 osvojenimi točkami na šestih tekmah je četrti najboljši veleslalomist te zime. Prav vse tekme je končal, bil je šesti, tretji, osmi, sedmi, 14. in nazadnje v Schladmingu sedmi. "Sem v dobri formi. V Schladmingu sem dokazal, da sem hiter. Tudi zadnji trening kamp je bil dober. Veselim se tekme. Vem, kaj moram narediti. Na štartu mora biti osredotočenost na smučanje." To, da je tako blizu stopničkam, a to zimo še ne na njih, ga posebej ne obremenjuje. "Sedmo mesto zame ni vedno enako uspešno ali neuspešno. Po Saalbachu sem bil bolj nezadovoljen s sedmim mestom kot s kakšnim drugim sedmim mestom. Ker sem prišel na tekmo dobro pripravljen, imel sem hitrost, v prvi vožnji sem to tudi dokazal. Ob malih zaostankih pa sem bil na koncu nase malo jezen. V nogah sem imel več kot 15 stotink. Nisem bil sicer edini v cilju, ki je tako razmišljal. Sam si želiš narediti, kar si sposoben, in če tega ne narediš, ti je takrat najbolj žal."

V Saalbachu je dosegel prvo zmago v svetovnem pokalu

V Saalbachu je leta 2018 dosegel prvo zmago v svetovnem pokalu. Foto: Guliverimage Saalbach ni tradicionalno prizorišče tekem svetovnega pokala, Kranjec je tu odpeljal dve tekmi na najvišji ravni. Leta 2018 je tu dosegel svojo prvo zmago, lani pa bil na finalu svetovnega pokala 16. "Z veseljem se spomnim zmage. Lani pa tam nisem tekmoval najbolje. Letos kaže, da bodo dobri zimski pogoji, tako da ne bom delal primerjav z lansko tekmo. Teren poznam, tam sem že dobro tekmoval. Mogoče bo zato malo lažje. Sem pa že večkrat pokazal, da sem ne glede na teren lahko povsod dober. Moja odgovornost je, da tisti dan pokažem največ." Trener Verdnik dodaja: "Proga mu ustreza. Žan letos kaže, da lahko dobro smuča v vseh pogojih. Vremenska napoved je dobra, proga bi morala biti dobro pripravljena."

Ker je svetovni veleslalomski vrh tako izenačen in zelo širok, zdaj štejejo stotinke in najmanjše malenkosti. Kranjec je s svojo ekipo zato veliko pozornosti posvetil tudi opremi in nastavitvam. "Že na začetku sezone sem našel soliden paket, da sem lahko dobro smučal. A je vsake toliko na kakšni podlagi nekaj manjkalo, da bi lahko še bolj suvereno šel v vožnjo, v kol, da bi bil lahko na štartu bolj samozavesten. Ko je več časa, poskušamo spremeniti kakšno malenkost na smučeh, na smučarskem čevlju. Imam solidne nastavitve, a sem si želel nekaj več, da sem na vsaki tekmi stoodstoten na štartu. Prepričan sem, da smo tudi na zadnjih treningih naredili korak naprej. V prvi vožnji je zelo pomembna miselnost na štartu. Tudi takšna stvar lahko pripomore h kakšni desetinki."

"Do prvega vmesnega časa pustim kar nekaj časa"

Na svetovnem prvenstvu želita, da bo Žan agresiven že na štartu. Foto: Bor Slana/STA Trener Verdnik je večkrat dejal, da v prvi vožnji v zgornjih delih ni dovolj napadalen, agresiven. "Zavedam se, da velikokrat oziroma prevečkrat do prvega vmesnega časa pustim kar nekaj časa. Kdaj mi mogoče ne ustreza kakšen del proge, kdaj pa sem dovolj samozavesten, da verjamem vase in v opremo, da grem iz štarta v prva, v druga vrata na polno." Nekaj manj tveganja pomeni, da ima tudi manj odstopov. Nazadnje veleslaloma ni dokončal januarja 2022, v zadnjih devetih letih pa je brez uvrstitve ostal samo petkrat. "Če jaz nisem stoodstoten, ne grem čez sebe. Saj poskušam iti, a iščem naprej tisto, da bom stoodstoten, da mi ni treba iti čez sebe. In zato imam mogoče tudi tako malo poškodb, odstopov in napak. Mogoče sem zaradi tega kakšen rezultat vrgel stran. Se pa poskušam izboljšati in spraviti čim bolj na mejo."